北基前董座夥同台東縣前縣長炒股套現逾3億！檢追加起訴9人

三地集團創辦人鍾嘉村（中）涉入多案，他擔心質押的北基公司股票斷頭，和公司高層合夥炒高股價套現被追加起訴。圖／聯合報系資料照片

高雄三地集團創辦人、上櫃公司北基前董座鍾嘉村去年被控行賄、收取逾三億元工程回扣，接連被橋頭、高雄地檢署起訴。檢方另查出鍾為避免股票「斷頭」，與北基公司高層、台東縣前縣長吳俊立合作炒作北基股票，套現三億多離場，昨再追加起訴鍾嘉村、吳俊立等九人。

吳俊立胞妹吳秀華為現任台東縣議長，吳秀華說「針對此事，不做回應謝謝」。吳俊立手機未接聽。

檢調調查，吳俊立、北基國際開發董事長呂金發及李姓地方聞人等持有北基國際大量股票，但去年四月間，鍾嘉村被橋頭地檢署查出涉嫌行賄台南市前議長郭信良，鍾嘉村雖獲檢方交保，但吳俊立、呂金發等人擔心鍾嘉村涉入官司恐影響公司股價，與鍾嘉村商討如何出售持股。

鍾持有的股票均有質押借貸，他也擔心若吳俊立等持股大戶大量拋售股票，恐讓北基股價回落，讓他質押的股票「斷頭」。隨即指示時任三地集團副董事長李宗熹、私人財務秘書曾宜男，透過呂姓證券掮客、證券公司雷姓副總經理、證券公司童姓業務襄理等人協助，營造交易熱絡假象，拉高股價後再慢慢出售，讓大股東順利套現三億六千多萬餘元離場，負責接盤的童姓證券公司副總、呂姓掮客及李宗熹等人則從中獲利三六九八萬元佣金。

檢昨偵結，依證券交易法等罪起訴鍾嘉村、吳俊立等九人；李宗熹、曾宜男涉案後去年十二月卅日由高雄地院裁定羈押，移審後曾以五十萬元交保，李以一千萬元交保並限制出境出海。