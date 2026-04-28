瑞恩旅行社推3年募資計畫非法吸金數百萬 總經理20萬交保

調查局北機站獲報，瑞恩旅行社負責人林新約涉透過臉書社團「天使投資平台」，推出3年期募資計畫，強調保本保息投資，年息至少12%，去年8月起募資，3個月吸金數百萬元，辦案人員今天搜索約談林新約、總經理朱紹謙2人到案，台北地檢署複訊後，依違反銀行法命朱紹謙20萬交保、限制出境出海，林新約尚在偵訊中。

據調查，瑞恩旅遊去年推出「半自助小包團」，強調輕鬆就能深度旅日體驗，人數少也能說走就走，鎖定不想跟團、又無暇自行規劃的客群。林男為旅行社負責人，疑透過公開臉書「天使投資平台」PO上3年期的募資計畫。

據調查，林新約的募資計畫，1個投資單位20萬元，保證年息至少12%，第1年3%、第2年4%、第3年5%，保障年息至少12%，期滿3年才能取回本金，並提出募資說明書、募資計畫參與協議書等取信投資人，從2025年8月起，3個月內向投資人募得數百萬元。

檢調指出，天使投資平台是個開放的臉書社團，該平台並非由林新約等人創設，北機站接獲被害人提告，報請北檢檢察官陳昭蓉指揮偵辦。

瑞恩旅行社負責人林新約涉吸金遭檢調約談。記者邱德祥／攝影