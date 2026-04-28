李鴻淵槍殺4人發回更審 檢：更生教化鑑定效期短不宜做量刑依據

南投縣男子李鴻淵4年前持槍闖入康建生技公司，槍殺負責人賴敏男等人，釀四死悲劇，李一、二審都被判處3個死刑、1個無期徒刑，無期徒刑部分確定，死刑部分發回台中更一審，認為前審未針對李做更生教化可能性與復歸社會的鑑定，今傳喚鑑定醫生陳佩琳作證，陳證稱該報告的效期僅有做成報告後的半年至一年，檢方認為，該鑑定報告不宜作為量刑依據，也無法代表李未來無再犯風險。

全案發回台中高分院更一審後，由南投草屯療養院的醫療團隊，對李姓男子做更生教化可能性、復歸社會的量刑前鑑定報告，報告做成後，合議庭今天傳喚負責鑑定的醫生陳佩琳作證。

檢方指出，該鑑定報告為何未收錄李鴻淵在台中看守所期間，所方製成的自殺處遇勘查紀錄表中的內容，從2024年9月至2025年6月間的資料都顯示，李仍認為「不後悔殺害被害人」、「當時是受情勢所迫」、「殺人不得不的手段」等等。

檢方發現，該鑑定報告僅訪談李男、李妻，李男子女，卻沒有訪談李的軍中同袍、被害人家屬等人，該鑑定報告是否能夠作為李能否復歸社會、具教化可能的依據。

陳佩琳表示，該鑑定報告是綜合評估法院提供的資料製成，結合美國精神病診斷與統計手冊的方式進行評估，該方法被歐美國家普遍採用，行之有年，該方式是針對被告本人，以及未來復歸社會後，有無家庭支持等多項指標，作為風險因子或保護因子的檢核，若風險因子多過保護因子，則復歸社會可能性即偏低。

陳佩琳也說，該報告是針對李男當下狀態的綜合性評估，效期是評估後的半年至一年，若未來李男獲得假釋，則假釋前仍需重新評估狀態。

審判長石馨文則提問，該報告能否確認李男有無「真心悔悟」？陳回答，該報告僅能呈現，李有悔悟或不悔悟的部分，但是否為真心則無法評估。

檢方與告訴代理人都認為，此份鑑定報告的效期過短，無法作為李能否復歸社會的依據，仍需由合議庭參酌其他事證，做綜合性的判斷，且李鴻淵也知道，該鑑定報告會影響其未來量刑，在進行相關訪談與測驗時，可能呈現「最好的自己」，而非真心悔悟。

告訴代理人也說，迄今沒有感受到李鴻淵對於被害人有做出任何的補償，不認為李有真心悔改。

康健生技槍殺4死案凶嫌李鴻淵。本報記者／翻攝