募資吸金數百萬 瑞恩旅行社負責人移送北檢

瑞恩旅行社負責人涉嫌透過臉書社團「天使投資平台」，推出3年期募資計畫，強調保本保息投資，年息至少12%，去年8月起募資吸金數百萬元，僅約3個月就遭投資人識破、報案提告。檢調今搜索約談旅行社創辦人林新約、經理朱紹謙等2人，今晚移送北檢複訊。

瑞恩旅遊去年推出「半自助小包團」，強調輕鬆就能深度旅日體驗，人數少也能說走就走，鎖定不想跟團、又無暇自行規劃的客群。林男為旅行社負責人，疑似透過公開的臉書社團「天使投資平台」po上3年期的募資計畫。瑞恩旅行社負責人林男涉嫌透過臉書社團「天使投資平台」，推出3年期募資計畫，強調保本保息投資，年息至少12%，去年8月起募資吸金數百萬元，僅約3個月就遭投資人識破、報案提告。

瑞恩旅行社負責人涉嫌透過臉書社團「天使投資平台」，檢調今約談旅行社經理朱紹謙（圖），晚間移送北檢複訊。記者邱德祥／攝影