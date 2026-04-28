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募資吸金數百萬 瑞恩旅行社負責人移送北檢
瑞恩旅行社負責人涉嫌透過臉書社團「天使投資平台」，推出3年期募資計畫，強調保本保息投資，年息至少12%，去年8月起募資吸金數百萬元，僅約3個月就遭投資人識破、報案提告。檢調今搜索約談旅行社創辦人林新約、經理朱紹謙等2人，今晚移送北檢複訊。
瑞恩旅遊去年推出「半自助小包團」，強調輕鬆就能深度旅日體驗，人數少也能說走就走，鎖定不想跟團、又無暇自行規劃的客群。林男為旅行社負責人，疑似透過公開的臉書社團「天使投資平台」po上3年期的募資計畫。瑞恩旅行社負責人林男涉嫌透過臉書社團「天使投資平台」，推出3年期募資計畫，強調保本保息投資，年息至少12%，去年8月起募資吸金數百萬元，僅約3個月就遭投資人識破、報案提告。
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