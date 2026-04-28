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影／新潮流大金主、力麒前董座郭銓慶涉內線交易 移送北檢畫面曝
力麗集團總裁、力麒建設前董事長郭銓慶，被控在2021年間，藉由力麒建設處分台北市松江路土地利益案，以及宏易創新國際公司私募股票案，利用親友帳戶買股套利，涉及內線交易，調查局今兵分20路搜索，約談郭銓慶等6名被告到案，郭銓慶稍早移送台北地檢署複訊，全案朝違反證交法偵辦。
同案約談包括郭銓慶特助裴慧娟、力麒時任副董洪能租、宏易創新國際總經理林曼麗、林女丈夫沈振家、力麗集團董事李靜綺；檢調同步以證人身分約談郭銓慶妻子與兒子。
據調查，2021年10月27日立麒建設發布重訊，計畫處分台北市松江路162號地下二層、以及162之1號地下二層共二戶土地及建物，處分利益分別為2億4200萬元、4400萬元，總計2.86億元，郭銓慶在重訊公告前，事先買股票套利。
檢調另查出，2024年9月20日，宏易創新國際公司重訊，指公布董事會決議私募2萬張股票，預計募集1億5200萬元，其中力麒建設是可能應募人；郭銓慶等人疑使用親友的證券戶，在消息公開前買入宏易股票，不法獲利釐清中。
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