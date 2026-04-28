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徐瑞希確認民眾黨員資格存在勝訴 北院公布理由

中央社／ 台北28日電

曾列<a href='/search/tagging/2/民眾黨' rel='民眾黨' data-rel='/2/148181' class='tag'><strong>民眾黨</strong></a>不分區立委名單第17名的前公視董事<a href='/search/tagging/2/徐瑞希' rel='徐瑞希' data-rel='/2/220474' class='tag'><strong>徐瑞希</strong></a>，前年在臉書聲明退黨，但未正式提出書面，民眾黨將她註銷黨籍。徐女提起確認黨員資格之訴勝訴，<a href='/search/tagging/2/北院' rel='北院' data-rel='/2/241700' class='tag'><strong>北院</strong></a>今天公布判決理由。圖／聯合新聞資料庫
曾列民眾黨不分區立委名單第17名的前公視董事徐瑞希，前年在臉書聲明退黨，但未正式提出書面，民眾黨將她註銷黨籍。徐女提起確認黨員資格之訴勝訴，北院今天公布判決理由。圖／聯合新聞資料庫

曾列民眾黨不分區立委名單第17名的前公視董事徐瑞希，前年在臉書聲明退黨，但未正式提出書面，民眾黨將她註銷黨籍。徐女提起確認黨員資格之訴勝訴，北院今天公布判決理由。

台北地方法院判決指出，徐瑞希主張，她於民國112年8月31日申請加入並經核准成為民眾黨正式黨員，且於113年1月繳納年度黨費，同年8月24日她在臉書發表退黨聲明，但民眾黨章程規定「黨員得以書面通知退黨」，在她以書面退黨前，民眾黨於同年12月20日註銷其黨籍。

徐瑞希說，她是在臉書對不特定大眾表示意見，並未將退黨的意思通知民眾黨，且與退黨申請需以書面為之不符，黨籍應仍存在。

民眾黨主張，徐瑞希聲明已具備向公眾及民眾黨表達退黨意思的明確性與公示性；民眾黨規定黨員可以書面通知退黨，但不必限於特定格式的紙本文件，也不排除其他足以表達退黨意思的方式。

北院23日判決徐瑞希勝訴，今天公布判決理由。判決指出，民眾黨章程規定，「黨員得以書面通知退黨。」退黨於性質上屬黨員終止其與政黨間黨籍關係的單獨行為，為明確化黨員身分狀態，其意思表示的行使方式及程序，即應嚴格依循章程規定為之。

根據判決，徐瑞希發表退黨聲明後，直到113年12月25日仍持續以黨員身分收到民眾黨全國黨員中心的電子郵件來信，通知黨職人員選舉辦法修訂、黨代表選舉公報內容、中央委員及中評委選舉報名資訊等攸關黨員權利義務的事項，益徵徐女退黨的意思表示尚未生效，而仍為民眾黨黨員甚明。

判決提及，民眾黨答辯指出，歷來有7名黨員皆是在個人社群發布公開聲明的方式退黨，這是民眾黨行之有年的慣例。但法官認為，違反章程規定程序的舉措，不因於其他案件未爭執就轉變為有效。

此外，民眾黨辯稱，徐瑞希先在臉書發表聲明要退黨，並經多家新聞媒體轉載，而被公眾知悉之後，又興訟主張她的退黨不生效力，違反禁反言、誠信原則。法官認為，徐女的退黨言行雖前後不一，但此終究是她個人政治誠信及社會觀感的問題，不影響她退黨表意效力的法律評價，因此判徐女勝訴。可上訴。

北院 民眾黨 徐瑞希

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