前台南研考會主委蒙志成涉貪 一審判刑2年獲緩刑

台南市政府研究發展考核委員會前主委蒙志成在職期間涉嫌使用「為民服務費」6萬2240元，作為私人聚餐等非公務用途，台南地方法院今天判處應執行刑2年，緩刑5年，全案可上訴。

蒙志成原是成功大學政治學系副教授，2024年7月接任台南研考會主委，去年6月爆發涉貪案後辭職返校；對於一審判刑，成大告訴中央社記者，目前蒙志成已辭職，非成大教職人員，校方不評論。

台南地檢署偵辦蒙志成涉貪案，蒙志成的李姓妻子也被列為共犯，2人都被起訴。台南地院今天判決，蒙志成犯23次利用職務上機會詐取財物罪各判刑1年9月，褫奪公權3年；1次利用職務上機會詐取財物未遂罪判刑1年2月，褫奪公權3年；2次公務員犯對主管事務圖利罪各判刑1年4月，褫奪公權3年。應執行刑2年，緩刑5年，並應向公庫支付新台幣15萬元，緩刑期間付保護管束。褫奪公權3年。

李姓妻子犯3次利用職務上機會詐取財物罪各判刑1年，褫奪公權2年。應執行刑1年2月，緩刑3年，並應向公庫支付5萬元，緩刑期間付保護管束。褫奪公權2年。

台南檢調去年6月搜索傳訊蒙志成及妻子2人，漏夜偵訊，訊後分別以50萬元及5萬元交保，並限制出海、出境。蒙志成交保後立刻請辭研考會主委。

南檢偵結起訴時表示，蒙志成夫妻坦承犯行，深表悔意，偵查中已繳回全數犯罪所得共6萬2240元，涉犯數罪各次金額也都在5萬元以下，請求量處適當之刑。