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雲云科技董座曾志新殺人案辯結 檢察官：被害人不原諒求處無期徒刑

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

台北地院國民法官法庭審理雲云科技董事長曾志新砍殺梁姓技術長案，今辯論終結，檢方依殺人罪對曾求處無期徒刑，曾的律師說，曾願賠償雲云股票及現金約4千萬元，請求合議庭判曾有期徒刑10年。本案4月30日下午宣判。

公訴檢察官論告時表示，雖然曾志新與梁的家屬達成民事和解，但家屬仍不願原諒曾，因為曾透過律師發存證信函給家屬，表示自己在看守所有抄心經迴向給梁，但梁其異是基督徒。

曾志新的律師主張，梁姓技術長被檢察官形容為1個遭霸凌的員工，但梁是技術長，曾對梁的作為屬於正常管理。

曾志新的律師還表示，曾志新沒有前科紀錄，且已與梁的家屬達成和解，條件是曾名下全部雲云科技股票、市值約3900萬元加上曾的妻子借貸到的200萬元現金賠償，請求合議庭判曾志新10年徒刑。

曾志新最後陳述說，他知道自己罪該萬死，也知道錢與股票無法挽回梁的生命，但希望大家不要相信他是個霸凌員工的老闆，他會在獄中好好服刑，在監獄裡面自我反省，希望法官給他一次改過自新機會，去修補他所造成的傷害。

曾志新2017年創立雲云科技，主打以AI科技育嬰，靠著產品「智慧寶寶攝影機」打響公司名號，曾在募資平台募得千萬資金，更吸引創投公司及國發基金挹注，獲頒經濟部「國家產業創新獎」，不過，公司營運2025年出現危機，曾懷疑梁洩漏營業秘密。

曾志新2025年2月26日在台北市中山區量販店購買主廚刀放在辦公室，他辦公室中的「死亡筆記」記載多人名字，則是與梁親近之人。

檢方指控，曾志新、梁姓技術長與人資長盧姓男子2025年3月7日在會議室談辦理離職，曾要求梁刪除公開文章，但未獲得回應，曾走到梁的後方，並從上衣拿出主廚刀，猛力砍殺梁多刀，導致梁失去生命徵象送醫不治，曾則吞刀自殘送醫，後來保住性命，檢方偵辦依殺人罪起訴曾。

雲云科技董事長曾志新。圖／聯合報系資料照片
雲云科技董事長曾志新。圖／聯合報系資料照片

雲云科技 殺人案

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