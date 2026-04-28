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最高檢「日本檢察實務」新書發表 檢察總長：讓台灣檢察實務完備

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

最高檢察署今舉辦「日本檢察實務」新書發表會，由對日本司法制度深入研究的第一線檢察官實地觀察，緊扣檢察實務運作，以實務視角掌握日本檢察實務樣貌，完成台灣第一本論述日本檢察實務的專書。

新書發表會在最高檢「貴陽講堂」舉辦，法務部主任秘書余麗貞、日本台灣交流協會台北事務所片山和之代表、台日刑事法研究學會林裕順理事長、日本一橋大學．青山學院大學後藤昭名譽教授、國家書店宋政坤總經理等均蒞臨共襄盛舉。

最高檢表示，新書收錄13篇、284頁、近30萬字，包含「檢察人事與組織」、「偵查主體與運作」、「檢察處分與救濟」、「公訴舉證--因應裁判員制度之檢察官作為」、「訴訟費用與裁判執行」以及「檢察行政」6大面向，並說明偵查不公開與新聞媒體的關係。

余麗貞表示，新書展現台灣檢察官在專業發展上的主動性及研究能量，透過這樣的累積，必有助於強化我國刑事法體系的整體韌性，以因應未來的各項挑戰。

檢察總長邢泰釗表示，「日本檢察實務」出版的目的希望拋磚引玉讓更多的學者及實務工作者，加入研究日本司法實務各項的優缺點及所遭遇問題，借由他山之石，讓台灣檢察實務能夠更完備。

片山和之表示，新書是台灣檢察官在日本進行研究及訪談實務人士之寶貴成果，不僅深化對日本檢察實務的理解，更將成為促進法律領域交流的重要橋樑；林裕順表示，本書論及日本檢察制度的組織運作，對制度改革與實務精進具有重要參考價值。

新書主編、主任檢察官林錦鴻表示，台日刑事制度在地理、歷史及漢字使用，均具有一定共通性，彼此制度具有相互影響及參考價值，另名主編檢察官李濠松表示，細節是決定一本書品質的關鍵，新書主題擬定到架構鋪陳與文字潤飾，整個過程讓人獲益良多。

資深檢察官林淑玲說，我國在司法制度的硬體設備方面，有些優於日本；然而日本制度在思維的精密性與深廣度上，仍有值得學習之處。

最高檢表示，「日本檢察實務」由由檢察官林錦鴻、許文琪、葉耀群、林淑玲、鄧媛、林怡君、黃佳彥、陳欣湉、王文成、林殷正、賴穎穎、洪鈺勛及東吳大學法律系助理教授胡逸維等13位作者共同撰寫，今日起正式對外出售，每本600元，賣得書款將撥入國庫供政府整體運用。

最高檢察署今舉辦「日本檢察實務」新書發表會。圖／最高檢察署提供
最高檢察署今舉辦「日本檢察實務」新書發表會。圖／最高檢察署提供

最高檢察署今舉辦「日本檢察實務」新書發表會。圖／最高檢察署提供
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最高檢察署今舉辦「日本檢察實務」新書發表會。圖／最高檢察署提供
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法務部 日本台灣交流協會 日本 檢察官

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