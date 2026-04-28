台中前地政局長花公費宴親友... 8個貪汙罪判2年 法院：行為橫跨數年

台中市地政局前局長吳存金被控11度利用局長特別費，用於親友間非公務餐會，2022年台中市長盧秀燕成功連任，吳也找親友聚餐「慶祝」卻報公帳，就連大年初三團聚吃比薩、初四吃鐵板燒，吳都是用公費，不法詐得6萬8679元；台中地院今依8個貪汙罪判她2年，緩刑5年，可上訴。

中院依8個貪汙利用職務機會詐取財物罪，各判吳存金1年9月至1年11月不等，8罪應執行2年、褫奪公權2年，緩刑5年，期間交付保護管束，並應參加法治教育5場，提供240小時勞務。

中院審酌，吳自白坦承、繳回全部犯罪所得，每筆在5萬元以下，均依法減刑，並考量吳位居台中市政府一級機關首長要職，本應誠實清廉，竟為圖私利，將私人家庭聚餐花費以公款核銷，期間橫跨數年，行為殊值非難。

中院考量，吳沒有前科、素行良好，犯後坦承、深表悔悟，認為她經此教訓應知警惕，宣告緩刑，但為讓吳彌補過錯，命她提供義務勞務、參加法治教育。

檢方起訴指出，吳存金擔任地政局局長期間，每月得檢具原始憑證支領首長特別費3萬9700元，僅限於因公所需的招待饋贈；檢方發現，吳2019年11月25日起至2024年5月12日間，餐廳消費11次都是家庭聚餐的「私人餐敘」卻報公帳，詐得6萬8679元。

檢方統計，吳女以公務招待便餐、甜點、水果或致贈紅包禮金名義，核銷費用介於1030元至1萬7600元，實際卻和家人去吃泰式、港式、麻辣鍋；吳也坦承，2022年12月4日和兒女、親友們去吃米其林推薦的中式料理，就是「為慶祝市長盧秀燕當選的家族聚餐。」涉犯貪汙、偽造文書。

檢方指出，吳存金身為地政局局長，理應廉潔自持，依法據實核報開支，但她卻漠視規章，多次以違法方式詐領特別費假公濟私，對所有公務員造成嚴重錯誤示範，尤其以特別費支付家庭餐敘費用，其衍生的負面社會觀感，強烈戕害人民對公務員信賴。