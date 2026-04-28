旅行社老闆推3年募資計畫 涉非法吸金數百萬元遭搜索約談

瑞恩旅行社負責人林男涉嫌透過臉書社團「天使投資平台」，推出3年期募資計畫，強調保本保息投資，年息至少12%，去年8月起募資吸金數百萬元，僅約3個月就遭投資人識破、報案提告。檢調今搜索約談林男等2人，預計今晚移送北檢複訊。

瑞恩旅遊去年推出「半自助小包團」，強調輕鬆就能深度旅日體驗，人數少也能說走就走，鎖定不想跟團、又無暇自行規劃的客群。林男為旅行社負責人，疑似透過公開的臉書社團「天使投資平台」po上3年期的募資計畫。

檢調追查，林男的募資計畫，1個投資單位20萬元，保證年息至少12%，第1年3%、第2年4%、第3年5%，保障年息至少12%，期滿3年才能取回本金，並提出募資說明書、募資計畫參與協議書等取信投資人，2025年8月起，3個月間向投資人募得數百萬元，詳細金額持續清查中。

台北地檢署今指揮調查局北機站兵分4路搜索負責人林男、經理朱男住居所，及瑞恩國際旅行社，通知2人到案說明。