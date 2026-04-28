調查官收500萬「吃案」潤寅詐貸...他以關鍵證人提再審 法院裁定駁回

潤寅詐貸案扯出調查局台北市調查處退休調查官郭詩晃收賄500萬元「吃案」，還商請有富建設董事長洪村騫關說升等，郭被依貪汙治罪條例判刑12年定讞。郭不服確定判決而聲請再審，台灣高等法院裁定駁回聲請，可抗告。

郭詩晃已入監服刑，他先前為松山調查站前專員，2020年1月16日屆齡退休。潤寅集團負責人楊文虎、王音之夫婦2010年8月起向9家銀行詐貸得386億2718萬元、86億餘元，楊文虎、王音之已分別重判定讞。

詐貸案爆發「案外案」，檢方查出王音之2017年間透過洪村騫交付500萬元給郭詩晃包庇詐貸案，郭同時間向洪表達希望協助升等，郭收受賄款後，即未積極查辦詐貸案，2019年將案件改列參考資料。

王音之為感謝郭詩晃，郭母去世時以致贈奠儀為由，2019年4月7日在洪村騫住處地下停車場給了10萬1000元的高額奠儀。一、二審認為郭收取賄款後，撰擬同意改列資料參考的函稿呈報調查局，並刻意忽略案件可疑之處，草草撰寫與事實不完全吻合的內容，掩飾潤寅集團各公司人員的異常匯款，悖於一般調查實務。

法院認定郭犯貪汙治罪條例違背職務行為收受賄賂罪，一、二審均判決12年徒刑，褫奪公權6年，沒收500萬犯罪所得，案件上訴，最高法院認為判決沒有違誤，判決上訴駁回而定讞。

郭詩晃聲請再審指洪誣陷他，根本沒有拿裝有500萬元的水果箱到他家，他沒有收賄，並已經找到關鍵證人，也就是載送洪的林姓司機，並錄下林陳述當日的情形，證明洪並未持裝賄款的水果箱前往郭家，符合再審「新事實、新證據」要件。

郭的委任律師表示，洪村騫的司機可以證明洪是「空手」前往郭家，且500萬元現金有一定重量及體積，司機不可能沒看見，洪是否確實有拿500萬元給郭詩晃，是本案重要的事實，應該予以釐清。

高院裁定指出，林姓司機的錄音譯文可見「我並沒有進去」、「要進去的時候，並沒有看到他拿東西。印象中是沒有啦」、「現在因為太久了，你講叫我很清楚描述，我也沒辦法說很清楚，但是我印象中是沒有啦」等語，已有因時間過久而記憶不明確的情形，則司機能否正確記憶洪村騫有無攜帶水果箱一事，甚有可疑。

高院認為，郭詩晃聲請再審所提的證據，是就確定判決已說明論斷的事項，徒憑己見做出相異評價的主張，無礙於確定判決的事實認定，不足以影響判決結果，認為聲請再審無理由，裁定駁回。

前調查官郭詩晃。圖／聯合報系資料照片