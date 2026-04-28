力麒前董座郭銓慶被控買股套利涉內線交易 檢調兵分20路搜索約談6人

力麗集團總裁、力麒建設前董事長郭銓慶，也是民進黨新潮流金主，被控違反證券交易法內線交易，在2021年間立麒建設處分土地利益共2億8600萬元案，及2024年間宏易創新國際公司私募2萬張股票案，涉嫌以親友帳戶買股套利。檢調今兵分20路搜索，約談郭銓慶等6人到案說明。

台北地檢署今指揮調查局台北市調查處兵分20路，搜索郭銓慶等6名被告住居所，及力麒建設、宏易創新國際公司等處，通知郭銓慶等6人到案說明，郭的妻子、兒子也列為本案證人。

檢調掌握，2021年10月27日立麒建設發布重訊，預計處分台北市松江路162號地下二層及162之1號地下二層共二戶的土地及建物，預計處分利益約2億4200萬元、4400萬元，共2.86億元，郭等被告涉嫌在消息公開前買賣股票套利。

檢調另查出，2024年9月20日，宏易創新國際公司重訊公布董事會決議私募2萬張股票，預計募集金額1億5200萬元，其中力麒建設可能的應募人；郭等被告疑似使用親友的證券戶在消息公開前買入宏易股票，獲利金額釐清中。