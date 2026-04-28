昔蘭花大王債務難清算 育品生技萬坪溫室遭強制執行

嘉義地方法院近日發布公告，曾被譽為「蘭花大王」的張姓負責人，名下位於民雄鄉的萬坪蘭花溫室將於今年6月執行第一次拍賣，底價近4.8億元，據悉這場法拍案源於該園區負責人多年前的債務糾紛，不僅引發地方關注，也顯示該知名蘭花生產基地在債權人清算壓力下，面臨資產重組的變局。

負責人張能倚曾被譽為「蘭花大王」，事業版圖一度跨及美國，並跨足牛樟芝研發等生物科技領域。然而，由於蘭園擴充迅速導致資金需求巨大，在銀行借貸緩不濟急下，轉向民間融資，傳每年光支付利息就超過5000萬元。2017年間，因生技投資回收不如預期且債務雪球愈滾愈大，地方盛傳總債務高達7億元，張男最終不堪壓力於該年6月失聯，當時公司雖嘗試營運救亡，仍難以扭轉局勢。

據法院公告內容，本次強制執行係由債權人銀行團提出。拍賣標的位於嘉義縣民雄鄉崙子頂段，包含土地與建物共3宗合併拍賣，總價為4億7712萬7000元。土地面積為3萬3339平方公尺，折合約1萬0085坪；地上物則有超過9000坪的自動化溫室及電力設備。根據簡股公告，該不動產目前由實質債務人育品生物科技公司自用，拍定後將依現況點交，但應買人須先行準備9542萬6000元的保證金。

據悉該筆土地法律性質極為複雜。該地編定為農牧用地，屬農業發展條例規定之耕地，私法人若非符合資格之農民團體或農業企業，原則上不得承受。此外，拍賣標的中包含未辦理保存登記的增建建物，不僅無法逕行辦理所有權移轉登記，未來亦有被拆除的風險。同時，地籍圖面積與土地謄本登記面積存在484.26平方公尺之落差，應買人須自行負擔相關風險與爭議。

這場底價近4.8億元的法拍案，是銀行團針對長期未償債務採取的法律手段。拍賣期日定於今年6月10日上午10時投標，並於11時在民事執行處投標室開標。

銀行團追討債務清算，嘉義知名蘭園萬坪溫室遭強制執行。圖／翻攝嘉地方法院網站

銀行團追討債務清算，嘉義知名蘭園萬坪溫室遭強制執行。圖／翻攝嘉地方法院網站