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陳重文台智光案遭判8年半...律師想聽偵訊錄音 二審法官想今年結案

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

台北市議員陳重文被控成立「立錡雲端公司」，施壓北市社會局承作公托中心雲端監視器系統，先讓台智光辦理建置案，再讓台智光相關採購發包給立錡，圖利321萬元，一審依貪汙治罪條例圖利等罪判8年6月徒刑，另有1年得易科罰金之刑。案件上訴，台灣高等法院今開庭行準備程序，陳重文並未多作發言，律師則主張要拷貝陳妻白惠萍等人的偵訊錄音光碟，若有疑義之處，未來可能會聲請勘驗檔案。

陳重文委任律師也說，另就相關證人證詞，認為很多是主觀臆測，會再針對證據能力具狀表示意見，並會整理其他議員的質詢內容。

不過，法官則表示希望今年可以結案，且閱卷之後認為客觀事實清楚，心證會以陳重文成立立錡雲端公司為中心點，切入去觀察前後行為是否構成圖利，因此證人供詞在本案中不是那麼關鍵。

律師則回應，因一審節奏太快，且當時陳重文仍在羈押中，很多聲請調查證據都有所保留，但二審是事實審最後一個審級，才會希望細緻的處理調查證據。

檢方起訴指出，台北市政府與台智光2011年簽訂「台北市光纖網路委外建設暨營運案」BOT案合約，由台智光負責建置光纖網路並享有25年經營權。

陳重文與業者康立錡2023年5月成立立錡公司，由康擔任負責人，陳則在幕後操控。陳2023年4月至6月利用議員身分索資、質詢或施壓，干涉社會局公托中心監視器系統雲端建置案，社會局於是請台智光辦理。

陳重文、康立錡迫使台智光、社會局向立錡採購設備，2023年10月台智光與立錡簽約採購價金1081萬7520元，陳重文從中獲利321萬8480元；陳重文另成立立錡、國亨等公司驗資不實，2023年5月、12月還指示妻子白惠萍侵占國亨款項90萬4150元、441萬元。

台北地檢署前年7月依圖利、偽造文書等罪起訴陳重文、妻子白惠萍、康立錡、陳洛麟。陳重文原被羈押，直到台北地院審理期間，被裁定800萬元交保，限制出境、出海及住居，並接科技設備監控。

台北地院一審2024年12月底判陳重文8年6月徒刑、白惠萍判刑1年，得易科罰金，緩刑一年；康立錡判刑1年6月，另判得易科罰金的有期徒刑4月；立展股東陳洛麟判刑6月，得易科罰金。

台北市議員陳重文涉台智光案。記者林孟潔／攝影
台北市議員陳重文涉台智光案。記者林孟潔／攝影

議員 陳重文 貪汙

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