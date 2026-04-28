AI假訊息「高雄民眾食用馬鈴薯中毒」引恐慌 男遭聲押法官2萬交保

桃園汪姓男子本月先後於25、27日以AI生成「高雄民眾食用馬鈴薯中毒送醫」食安假訊息po網引起大眾恐慌，調查局資安工作站溯源，昨晚約談到案，桃園地檢署王念珩複訊認涉違反食品安全衛生管理法向法院聲請羈押，桃園地院值日法官今午裁定2萬元交保候傳。

調查局指出，汪男近來在社群平台張貼類似報紙的新聞版面，內容指稱高雄地區民眾食用馬鈴薯後出現中毒症狀多人送醫，相關貼文迅速在網路流傳，引發民眾對食品安全疑慮，經高雄市衛生局查證，並未發生相關事件，確認為不實訊息。

調查局資安工作站接獲情資展開數位溯源分析，鎖定訊息來源為汪男，並報請桃園地檢署檢察官王念珩指揮偵辦。調查官昨晚將汪男通知到案後，查扣手機及相關設備進行鑑識，認定他涉嫌以AI生成影像與文字內容，散布足以影響公眾對食品安全認知的不實資訊，依違反食品安全衛生管理法第46條之1罪嫌移送。

檢方偵訊後認為，汪男行為已造成社會恐慌，且網路散布速度快、影響範圍廣，考量他的再犯風險及後續偵查需要，向法院聲請羈押，以防止持續散布不實訊息並確保案件順利進行。

桃園地方法院值日股法官開羈押庭後，認為被告汪男經訊問後，雖認犯罪嫌疑重大，但所涉為最重本刑3年以下有期徒刑之罪，屬輕罪案件，依刑事訴訟法第114條規定，除非有不能具保、責付或限制住居情形，否則不得羈押。法院衡酌本案犯罪情節及比例原則，認為尚無羈押必要，裁定以新台幣2萬元具保候傳。

汪男po在社群的假訊息。圖／取自台灣事實查核中心官網

52歲汪姓男子近日二度在社群po假訊息，昨晚遭調查局約談到案，桃園地檢署檢察官王念珩連夜複訊後聲押，桃園地院值日法官今午裁定以2萬元交保候傳。記者陳恩惠／攝影