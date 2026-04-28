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「親手破壞我家庭」范姜彥豐怒告粿粿、王子 判賠100萬判決書將公開

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范姜彥豐怒告粿粿、王子侵害配偶權 士林地院判賠100萬判決書將公開

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

藝人范姜彥豐不滿前妻「粿粿」江瑋琳與棒棒堂成員「王子」邱勝翊過從甚密，甚至遠赴美國私會，提告侵害配偶權並向兩人連帶求償100萬元，怒批兩人「親手破壞了我的家庭」，兩人宣判前願全額賠償並請求「判決書不公開」。士林地方法院今判江瑋琳、邱勝翊應連帶給付范姜彥豐100萬元，關於被告請求不予公開判決書之聲請，法院表示遮隱當事人姓名後，會公開判決書。

回顧本案，范姜彥豐指控，粿粿在2025年4月與王子赴美返台後，兩人關係已逾越一般男女社交分際，透過律師向法院提交多項關鍵證物，包括兩人在海外的親密擁吻照，以及通訊軟體中以「殿下」稱呼的對話紀錄等，主張兩人行為已徹底破壞婚姻生活圓滿。

本月14日言詞辯論終結，粿粿與王子未出庭，委任律師高鳳英表示為避免爭議擴大與保護未成年子女，決定不再爭辯，對賠償金「全數認諾」，並向法官請求，依民事訴訟法相關規定，不公開判決書內容。

不過，范姜彥豐的律師黃宣瑀、蔡鈞如堅決反對，指被告兩人起初矢口否認有逾矩，直到發現證據確鑿，才轉以認諾方式「止血」，認為保護未成年子女只是藉口，是擔心判決書公開後遭輿論撻伐，應讓司法結果公開透明。

由於當事人今天未到庭聽判，士林地院今天未開庭宣判，只公告主文，下午4時判江瑋琳、邱勝翊應連帶給付范姜彥豐100萬元，2025年12月12日起至清償日止，按周年利率百分之五計算之利息。訴訟費用由被告連帶負擔。

至於被告請求不予公開判決書之聲請，法院表示，依已內國法化之公民與政治權利國際公約第14條第1項規定，婚姻爭執訴訟事件，應將裁判書遮隱當事人姓名後，始予公開；又依司法院114年12月10日院台廳司一字第1140024985號函，上開「婚姻爭執」，含侵害配偶權訴訟；故本件不予揭露當事人姓名。

「粿粿」（左）與范姜彥豐昔日的甜蜜已成往事。圖／摘自Instagram
「粿粿」（左）與范姜彥豐昔日的甜蜜已成往事。圖／摘自Instagram

「粿粿」（左）被爆婚內出軌「王子」（右），2人遭「粿粿」前夫范姜彥豐怒告侵害配偶權，士林地院今判決出爐。圖／摘自IG
「粿粿」（左）被爆婚內出軌「王子」（右），2人遭「粿粿」前夫范姜彥豐怒告侵害配偶權，士林地院今判決出爐。圖／摘自IG

美國 邱勝翊

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