國民法官法庭續審邱軍酒駕肇逃案 死者妻：不和解、這不是錢的問題

基隆地方法院國民法官法庭今審歌手邱軍，涉嫌酒駕肇事致人於死並逃逸罪。死者李姓運將的妻子出庭時說，至今仍無法原諒邱軍的行為，不願與對方和解，因為這不是錢的問題。法庭預定29日宣判。

基隆地檢署起訴邱軍前年12月27日凌晨4時許，涉嫌酒後駕車，行經基隆市信一路時，撞到在最外側車道聊天，候客的李姓、陳姓運將，造成李男死亡，陳男受傷。邱軍肇事後，無視也在現場的許姓運將，拍打車門示意下車處理，闖紅燈逃離現場。

基隆地方法院4月24日選任國民法官組成國民法官法庭，3名職業法官和6名國民法官昨天上午10時開庭，進行開審陳述和證據調查。今天傳喚李妻、李的哥哥和陳男出庭作證，明天宣判。

李妻今天在法庭說，她從越南來台工作4年多時認識李男，丈夫對她很好，天天接送她上下班，並配合她排到作業員大夜班，跑大夜班的計程車。兩人原已辦妥台胞證，約好去中國大陸和越南遊山玩水，如今天人永隔。

李男的哥哥說，弟弟排行老六，長期照料90歲老母，還幫忙扶養失去父親的姪子。現在媽媽由他照顧，媽媽會問「老六去哪裡了？」家人只能騙她說去國外工作，要賺大錢讓她過好日子，沉重的壓力讓全家人心如刀割。