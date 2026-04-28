北基前董座鍾嘉村官司纏身怕股票斷頭 炒股「割韭菜」套現被起訴

高雄三地集團創辦人、上櫃公司北基前董座鍾嘉村被控透過灌水工程款等方式，從光電場工程款、開發費收取逾3億元回扣，去年底被高雄地檢署依特別背信等罪起訴。檢方另查出鍾與北基公司高層、前台東縣長吳俊立合作炒作北基股票，大割投資人韭菜套現3億多離場，今再追加起訴鍾嘉村、吳俊立等9人。

檢調調查，吳俊立、北基國際開發董事長呂金發及高雄李姓地方聞人等人持有北基國際大量股票，但去年四月間，時任北基國際董事長的鍾嘉村被橋頭地檢署查出涉嫌行賄台南市前議長郭信良，鍾嘉村被約談後以30萬元交保。

吳俊立、呂金發等人擔心鍾嘉村涉入多起官司恐影響公司股價，隨即找上鍾嘉村商討如何出售手中的北基公司持股；由於鍾持有的股票均有質押借貸，鍾也擔心若吳俊立等持股大戶大量拋售股票，恐讓北基股價回落，讓他質押的股票「斷頭」。

鍾嘉村隨即指示時任三地集團副董事長李宗熹，私人財務秘書曾宜男以相對委託、相對成交方式，透過呂姓證券掮客、證券公司雷姓副總經理、證券公司童姓業務襄理等人，以每股折讓2元或1元仲介費，由童男透過境外公司帳戶承接鍾嘉村、吳俊立拋售的持股，避免北基股價暴跌。

檢調查出，鍾嘉村等人透過這類「左手賣右手」手法，自去年7月25日起至9月8日間，鍾嘉村等人便透過這類手法，有21天交易日中成功控制北基股票漲跌，其中8月26日盤末，鍾更是利用乖乖公司將北基股價自低檔拉到漲停。

雄檢偵辦時，聲押李宗熹、曾宜男獲准；檢方查出，鍾嘉村等9人透過炒作股票「割韭菜」，讓大股東們順利套現3億6909萬餘元離場。負責接盤的童姓證券公司副總、呂姓掮客及李宗熹等人，則從中分贓佣金與折讓款共3698萬元

檢方以北基去年底股價24元估算，鍾嘉村等人炒作、套現共讓市場虧損達1億4449萬餘元，考量鍾等人以此手法影響交易秩序，今偵結依證券交易法等罪，追加起訴鍾嘉村等９人；李宗熹、曾宜男涉案後12月30日由高雄地院裁定羈押，移審後曾以50萬元交保，李則1000萬交保並限制出境出海8月。