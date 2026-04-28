快訊

「親手破壞我家庭」范姜彥豐怒告粿粿、王子 判賠100萬判決書將公開

羅生門…國小生持刀霸凌案 中鋼爸喊冤：自己小孩才是受害者

怎取得通行許可？159億豪華遊艇勇闖荷莫茲海峽 幕後船主來頭不小

聽新聞
0:00 / 0:00

台南研考會前主蒙志成涉貪判刑2年 認罪繳回犯罪所得獲緩刑

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市府研考會前主委蒙志成被控不當使用主管特支費，用於家庭聚餐、購物及採購飯店自助餐券，還以公務車載家族成員返鄉奔喪或到購物中心用餐而被訴，台南地院今下午宣判，認蒙犯利用職務上機會詐取財物等罪應執行2年、緩刑5年，公益捐15萬，褫奪公權5年。另妻子則應執行1年2月，緩刑3年，公益捐5萬元，褫奪公權2年。

檢方認為，2人坦承犯行，並在偵查中配合說明，並主動繳回犯罪所得，且本案各次犯行金額均不高，2人均無前科紀錄，檢方對法官是否給予緩刑沒有意見。檢方說，法官如認2人符合緩刑條件，是否給予附帶條件蒙支付15萬元、蒙妻5萬元公益金。蒙志成夫婦均無意見。

蒙志成說，這次案件後自己想了很久，悔恨莫及，他辜負大家的期望了，第一時間已坦承犯行，隔天已請辭主委一職，並在檢方起訴前，辭去他所熱愛的教職工作。他哽咽說，最令他難過的是把家人也牽扯進來，希望法官給予重生機會，讓他們可以繼續走下去。

檢方起訴，蒙志成於去年7月至今年1月間將為自己與家庭成員間私人聚餐費用，與公務範圍或公務用途均無關消費，包括在百貨公司或餐廳用餐、酒店早午餐券等27筆消費，共計5萬3840元，交由不知情同事核銷。

檢方認為，2人坦承犯行，並在偵查中配合說明，並主動繳回犯罪所得，且本案各次犯行金額均不高，2人均無前科紀錄，檢方對法官是否給予緩刑沒有意見。檢方說，法官如認2人符合緩刑條件，是否給予附帶條件蒙支付15萬元、蒙妻5萬元公益金。蒙志成夫婦均無意見。

蒙夫妻去年7月至12月間也將自己及家庭成員私人購物消費或餐費，包括買書、甜點及蛋糕等4筆、共3673元。且去年12月間向大億國際旅行社，以1萬8920元價格所購買取得「台糖長榮套裝平日自助餐」餐券共22張，並於同日申請核銷，為他家庭成員私人聚餐用。

檢調也追出，蒙於去年底拿家庭成員個人私用文具用品發票共427元，包含國小作業簿、馬卡龍捲尺等學生用品，經他事後自覺不妥而抽回申報單。

同時，他於去年9、10月間開公務車載妻子返回雲林，處理親友喪葬事宜，及與家人前往南紡購物中心用餐消費，油費及ETC費用約427元，合計約6萬2240元。

台南地院認蒙志成犯利用職務上機會詐取財物等罪，應執行2年、緩刑5年，公益捐15萬，褫奪公權5年。圖／本報資料照片
台南地院認蒙志成犯利用職務上機會詐取財物等罪，應執行2年、緩刑5年，公益捐15萬，褫奪公權5年。圖／本報資料照片

台南

延伸閱讀

慶祝盧秀燕當選 台中前地政局長吳存金花公費宴請親友貪汙判2年

藍營高雄市議員黃紹庭詐領助理費 4人頭助理認罪獲緩刑

綠桃市前議員吳宗憲20年揩油千餘萬 炒股養孩子的媽一審再判3年

台灣東京威力未善盡監督之責重罰1.5億 高階行銷主管滅證獲緩刑

相關新聞

范姜彥豐怒告粿粿、王子侵害配偶權 士林地院判賠100萬判決書將公開

藝人范姜彥豐不滿前妻「粿粿」江瑋琳與棒棒堂成員「王子」邱勝翊過從甚密，甚至遠赴美國私會，提告侵害配偶權並向兩人連帶求償100萬元，怒批兩人「親手破壞了我的家庭」，兩人宣判前願全額賠償並請求「判決書不公

國民法官法庭續審邱軍酒駕肇逃案 死者妻：不和解、這不是錢的問題

基隆地方法院國民法官法庭今審歌手邱軍，涉嫌酒駕肇事致人於死並逃逸罪。死者李姓運將的妻子出庭時說，至今仍無法原諒邱軍的行為，不願與對方和解，因為這不是錢的問題。法庭預定29日宣判。

北基前董座鍾嘉村官司纏身怕股票斷頭 炒股「割韭菜」套現被起訴

高雄三地集團創辦人、上櫃公司北基前董座鍾嘉村被控透過灌水工程款等方式，從光電場工程款、開發費收取逾3億元回扣，去年底被高雄地檢署依特別背信等罪起訴。檢方另查出鍾與北基公司高層、前台東縣長吳俊立合作炒作

AI假訊息「高雄民眾食用馬鈴薯中毒」引恐慌 男遭聲押法官2萬交保

桃園汪姓男子本月先後於25、27日以AI生成「高雄民眾食用馬鈴薯中毒送醫」食安假訊息po網引起大眾恐慌，調查局資安工作站溯源，昨晚約談到案，桃園地檢署王念珩複訊認涉違反食品安全衛生管理法向法院聲請羈押

台南研考會前主蒙志成涉貪判刑2年 認罪繳回犯罪所得獲緩刑

台南市府研考會前主委蒙志成被控不當使用主管特支費，用於家庭聚餐、購物及採購飯店自助餐券，還以公務車載家族成員返鄉奔喪或到購物中心用餐而被訴，台南地院今下午宣判，認蒙犯利用職務上機會詐取財物等罪應執行2

買豪宅遭沒收千萬違約金...她打官司討錢 法院判國泰建設應還537萬元

葉姓女子2013年購買2間高雄市「R13馥建築」豪宅預售建案，並支付3000萬元頭期款，她指控國泰建設未給予合理期間審閱契約，且驗屋發現諸多瑕疵，拒絕給付價金，未料國泰建設卻沒收1443萬餘元違約金，

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。