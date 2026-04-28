快訊

川普「最不願冒犯的人」到了！英王訪白宮 專家曝兩人悄悄話提到普亭

7年來首例！台男遊名古屋染麻疹 日本旅遊建議升為一級「注意」

新北藍合整合成功！李四川民調勝出 黃國昌說到做到祝福

聽新聞
0:00 / 0:00

買豪宅遭沒收千萬違約金...她打官司討錢 法院判國泰建設應還537萬元

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

葉姓女子2013年購買2間高雄市「R13馥建築」豪宅預售建案，並支付3000萬元頭期款，她指控國泰建設未給予合理期間審閱契約，且驗屋發現諸多瑕疵，拒絕給付價金，未料國泰建設卻沒收1443萬餘元違約金，她提告請求返還，台灣高等法院更一審今判國泰建設應返還537萬餘元，可上訴。

葉女主張，她2013年11月8日向國泰建設購買「R13馥建築」建案2棟房地，價金各為4649萬元、4936萬元，雙方簽訂不動產買賣契約書，她也已依約給付部分價金。

她指出，因國泰建設沒有給予合理期間審閱契約，且契約部分條款對她顯失公平，加上建案存有諸多瑕疵，不具備國泰建設擔保品質、價值及效用，她可以拒絕給付價金，但國泰建設以她給付遲延解除契約，沒收違約金1443 萬4277元，此並不合法。

葉女認為，國泰建設拒絕修繕瑕疵、交付驗屋資料及驗屋，她已限期催告未果而解除契約，因此請求國泰建設返還已付買賣價金1443萬4277元，縱認她有違約情事，國泰建設沒收的違約金也過高，備位請求返還溢付買賣價金1341萬9000元。

一、二審均判決葉女敗訴，國泰建設免賠，但最高法院廢棄發回更審。高院更一審認為，契約沒有顯失公平之處，且國泰建設簽約前已告知葉女權利義務，葉女並簽切結書放棄審閱期間，不得再以審閱期間不足為由，主張契約無效。

更一審認為，葉女主張房地有瑕疵無理，即使有瑕疵也並非重大或不能補正，葉女不能主張解除契約、拒絕給付價金或辦理交屋程序，因此認為葉女請求返還買賣價金1443萬4277元，並無理由。

更一審指出，國泰建設取得建案使用執照後，多次發函催告葉女依約於指定期限內辦理房地產權移轉、交屋作業程序及限期繳納代收款，但葉女均未履行，國泰建設解除契約合法，並依契約可以沒收違約金。

不過，法院審酌葉女已經依約給付部分買賣價金，及國泰建設2020年間提存返還葉女各1012萬餘元、487萬餘元，其餘價金被充作違約金；另2案物件也經國泰建設以3900萬元、4300萬元轉售他人等情形，認為違約金應酌減為900萬元，因此判國泰建設還須返還葉女537萬餘元。

葉姓女子6年前曾在台北市議員應曉薇陪同下開記者會批評國泰建設。圖／聯合報系資料照片
葉姓女子6年前曾在台北市議員應曉薇陪同下開記者會批評國泰建設。圖／聯合報系資料照片

最高法院 高雄市 台灣高等法院

延伸閱讀

台北「菊元百貨」列古蹟 提修復再利用 重回1930年代

東北角某浮潛店男更衣室偷拍隔壁女淋浴 上訴改判2月罰金得6萬

新聞中的法律／房東簽租賃契約 掌握三原則

台北「菊元百貨」 升格市定古蹟

相關新聞

北基前董座鍾嘉村官司纏身怕股票斷頭 炒股「割韭菜」套現被起訴

高雄三地集團創辦人、上櫃公司北基前董座鍾嘉村被控透過灌水工程款等方式，從光電場工程款、開發費收取逾3億元回扣，去年底被高雄地檢署依特別背信等罪起訴。檢方另查出鍾與北基公司高層、前台東縣長吳俊立合作炒作

產婦子宮破裂、胎兒亡...婦產科醫師挨告過失致死 二度無罪理由曝光

婦產科醫師黃煌洲被控7年前替陳姓產婦催生時未依規定使用藥物，導致陳女子宮強烈收縮，原要自然產緊急改為剖腹產，最終害陳女子宮破裂，胎兒身亡，一審判決黃無罪。案件上訴，台灣高等法院今駁回上訴，維持一審判決

台南研考會前主蒙志成涉貪判刑2年 認罪繳回犯罪所得獲緩刑

台南市府研考會前主委蒙志成被控不當使用主管特支費，用於家庭聚餐、購物及採購飯店自助餐券，還以公務車載家族成員返鄉奔喪或到購物中心用餐而被訴，台南地院今下午宣判，認蒙犯利用職務上機會詐取財物等罪應執行2

買豪宅遭沒收千萬違約金...她打官司討錢 法院判國泰建設應還537萬元

葉姓女子2013年購買2間高雄市「R13馥建築」豪宅預售建案，並支付3000萬元頭期款，她指控國泰建設未給予合理期間審閱契約，且驗屋發現諸多瑕疵，拒絕給付價金，未料國泰建設卻沒收1443萬餘元違約金，

看同鄉不爽拿刀猛刺全身血...狠男「笑著離開」 判刑4年10月賠201萬

南籍梁姓移工到友人台中太平區宿舍聚會，散場後莫名對杜姓同鄉不滿，拿32公分長刀猛刺、揮砍對方，杜被砍到滿身血還被逼道歉，住院11天才脫險，梁砍完人甚至是「笑著」離開；法院刑事一審依重傷害未遂判梁5年2

已故台北市議員前女友郭新政涉珠寶詐欺作偽證 判刑6月

已故台北市議員李新前女友郭新政，被控出示不實當票涉珠寶詐欺，檢方查出，郭女明知未曾將珠寶轉質給當舖，卻教唆當鋪負責人等人出庭時口徑一致，依偽證罪起訴；台北地院審理，今判郭女有期徒刑6月。可上訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。