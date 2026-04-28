買豪宅遭沒收千萬違約金...她打官司討錢 法院判國泰建設應還537萬元

葉姓女子2013年購買2間高雄市「R13馥建築」豪宅預售建案，並支付3000萬元頭期款，她指控國泰建設未給予合理期間審閱契約，且驗屋發現諸多瑕疵，拒絕給付價金，未料國泰建設卻沒收1443萬餘元違約金，她提告請求返還，台灣高等法院更一審今判國泰建設應返還537萬餘元，可上訴。

葉女主張，她2013年11月8日向國泰建設購買「R13馥建築」建案2棟房地，價金各為4649萬元、4936萬元，雙方簽訂不動產買賣契約書，她也已依約給付部分價金。

她指出，因國泰建設沒有給予合理期間審閱契約，且契約部分條款對她顯失公平，加上建案存有諸多瑕疵，不具備國泰建設擔保品質、價值及效用，她可以拒絕給付價金，但國泰建設以她給付遲延解除契約，沒收違約金1443 萬4277元，此並不合法。

葉女認為，國泰建設拒絕修繕瑕疵、交付驗屋資料及驗屋，她已限期催告未果而解除契約，因此請求國泰建設返還已付買賣價金1443萬4277元，縱認她有違約情事，國泰建設沒收的違約金也過高，備位請求返還溢付買賣價金1341萬9000元。

一、二審均判決葉女敗訴，國泰建設免賠，但最高法院廢棄發回更審。高院更一審認為，契約沒有顯失公平之處，且國泰建設簽約前已告知葉女權利義務，葉女並簽切結書放棄審閱期間，不得再以審閱期間不足為由，主張契約無效。

更一審認為，葉女主張房地有瑕疵無理，即使有瑕疵也並非重大或不能補正，葉女不能主張解除契約、拒絕給付價金或辦理交屋程序，因此認為葉女請求返還買賣價金1443萬4277元，並無理由。

更一審指出，國泰建設取得建案使用執照後，多次發函催告葉女依約於指定期限內辦理房地產權移轉、交屋作業程序及限期繳納代收款，但葉女均未履行，國泰建設解除契約合法，並依契約可以沒收違約金。

不過，法院審酌葉女已經依約給付部分買賣價金，及國泰建設2020年間提存返還葉女各1012萬餘元、487萬餘元，其餘價金被充作違約金；另2案物件也經國泰建設以3900萬元、4300萬元轉售他人等情形，認為違約金應酌減為900萬元，因此判國泰建設還須返還葉女537萬餘元。