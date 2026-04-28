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產婦子宮破裂、胎兒亡...婦產科醫師挨告過失致死 二度無罪理由曝光

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

婦產科醫師黃煌洲被控7年前替陳姓產婦催生時未依規定使用藥物，導致陳女子宮強烈收縮，原要自然產緊急改為剖腹產，最終害陳女子宮破裂，胎兒身亡，一審判決黃無罪。案件上訴，台灣高等法院今駁回上訴，維持一審判決，黃再度獲判無罪。

檢方起訴，陳女2019年9月23日晚間11時許到診所待產，黃煌洲則是主治醫師，未依國際婦產科聯盟指導原則使用催生藥物，之後見沒有預期效果，便於隔日上午8時許，再指示護理師以點滴藥物催生。

檢方指出，黃煌洲同年月24日下午2時許，原要以自然產方式替陳女接生，但過程中發覺胎兒胎心音不正常，決定改為剖腹產，而陳女因子宮強烈收縮破裂、大量出血，胎兒則因子宮破裂被擠壓至腹腔中，導致吸入性肺炎及大量羊水上皮吸入於肺臟，送醫仍宣告不治。方依過失致重傷、過失致死罪嫌起訴黃。

黃煌洲承認有給予陳女催生藥物，但否認犯行，新北地方法院一審根據證人證述、鑑定報告等，認為黃的醫療行為沒有違反注意義務，且依陳女生產的狀況，原適合採取自然產、事後改採剖腹產手術的判斷，也符合醫療常規，認為黃煌洲沒有過失，判決黃無罪。

檢方上訴，高院認為，本案發生的時間點，催生藥物的使用劑量，台灣婦產科醫學會尚未訂定使用指引，而依專家證人證詞，醫界實務上曾使

用25微克至50微克不等劑量，且陳女使用催生藥物並無過度子宮收縮之情況，無法證明黃有過度使用藥物。

高院指出，黃使用第二種催生藥物，與第一種間隔已有8小時以上，且依陳女的宮縮紀錄，在施用第二種藥物之前，子宮收縮頻率已拉長，屬於「無效收縮」，黃為增強收縮頻率而改用點滴式藥物，屬臨床上合理的醫療處置，無法證明黃有雙重用藥或用藥不當情形。

高院依卷證資料，也難認黃有違反醫療常規等過失，認為一審判決無罪適當，今駁回上訴，檢方仍可在刑事妥速審判法的規定下提上訴。

示意圖／ingimage
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台灣高等法院 醫師 過失致死

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