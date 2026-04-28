看同鄉不爽拿刀猛刺全身血...狠男「笑著離開」 判刑4年10月賠201萬

南籍梁姓移工到友人台中太平區宿舍聚會，散場後莫名對杜姓同鄉不滿，拿32公分長刀猛刺、揮砍對方，杜被砍到滿身血還被逼道歉，住院11天才脫險，梁砍完人甚至是「笑著」離開；法院刑事一審依重傷害未遂判梁5年2月，二審改判4年10月；民事再判梁應給付杜201萬元，可上訴。

檢警調查，梁男2024年11月16日晚間11點到該宿舍聊天，酒後對不認識的杜男不滿，從廚房拿1把刀砍向杜，對方拿塑膠椅阻擋仍遭刺中腰部，扭打時再被砍傷手；梁見杜倒地滿身血，還命他道歉，杜不停求饒對方才停手，杜因傷重緊急送醫手術，住院11天才回家休養。

台中地院刑事一審時，梁否認犯行，辯稱當時喝酒腦袋不清楚，刀子亂揮，2個人打來打去，只承認普通傷害；杜則說，梁一拳朝他臉打下去，不知道為何被打，接著又被刀子攻擊。

一審查，凶刀長32公分沾染血跡，刺入杜腰部釀肋骨骨折、血胸且傷及臟器，足認他有重傷害不確定故意；另梁辯稱酒後意識不清，但監視器拍下他砍人後走下樓清洗身上血跡，還和朋友「談笑自若」步態穩健從容，毫無醉態，依重傷害未遂罪判5年2月，驅逐出境。

台中高分院刑事二審審酌，梁上訴後改口自白坦承，因量刑因子變動，撤銷改判他4年10月。

杜男再提民事訴訟，主張醫療、不能工作損失、勞動力減損及精神撫慰金等，一共求償212萬9741元；梁男抗辯稱，希望可和杜和解，但自己已經被關1年，沒有錢可以支付和解金，認為杜求償金額過高，無法支付。

台中地院民事庭審酌相關醫療等費用，並考量雙方資力、杜受傷程度及所受痛苦等一切情狀，判梁應給付他201萬1763元。