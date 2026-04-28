快訊

台股衝4萬點…父竟慘賠670萬！她求助如何補回 過來人勸：先戒1操作

爭鮮壽司進口海膽卵「鎘」超標近1.7倍 中國辣椒乾驗出蘇丹紅

阿Sa蔡卓妍再婚了！喜嫁小9歲健身教練「恭喜你娶我」

聽新聞
0:00 / 0:00

已故台北市議員前女友郭新政涉珠寶詐欺作偽證 判刑6月

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

已故台北市議員李新前女友郭新政，被控出示不實當票涉珠寶詐欺，檢方查出，郭女明知未曾將珠寶轉質給當舖，卻教唆當鋪負責人等人出庭時口徑一致，依偽證罪起訴；台北地院審理，今判郭女有期徒刑6月。可上訴。

檢方指控，2013年沈記玉飾小開沈昊諺接連向蕓賞負責人馬聖齋、嚴嘉慧夫妻佯稱有客人要看貨購買鑽石，沈代為銷售，陸續從蕓賞取走價值2億876萬元的30件鑽石、珠寶，卻質當給典精品當舖。

此外，另一名被害人洪姓女子指控，她於2013年9月認識沈昊諺，沈藉口有客戶要買鑽石可代為出售6.29克拉鑽戒，洪女交付鑽戒後，沈卻拿去大千當鋪典當花用。

後來，沈昊諺找郭新政出資6000多萬元向當舖贖回其中6顆鑽石，交由郭新政保管，答應付給郭女利息及鑽石保管費，蕓賞為取回6顆被沈騙走的鑽石，找郭新政協調，郭女卻拿出偽造的當票宣稱已典當給大展當鋪，於是蕓賞再付錢給郭女才取回鑽石，檢方偵辦認為郭女涉嫌嫌偽證罪，將她起訴。

郭新政。圖／聯合報系資料照片
郭新政。圖／聯合報系資料照片

珠寶 鑽石 郭新政

延伸閱讀

超商店員兼差當投資詐團車手 取款140萬元被判2年8月

藍營高雄市議員黃紹庭詐領助理費 4人頭助理認罪獲緩刑

被冒名招攬投資 運彩公會理事長何昱奇求償勝訴 將捐出賠償金

屏監作業導師淪詐團車手 遭判撤職、停止任用2年

相關新聞

產婦子宮破裂、胎兒亡...婦產科醫師挨告過失致死 二度無罪理由曝光

婦產科醫師黃煌洲被控7年前替陳姓產婦催生時未依規定使用藥物，導致陳女子宮強烈收縮，原要自然產緊急改為剖腹產，最終害陳女子宮破裂，胎兒身亡，一審判決黃無罪。案件上訴，台灣高等法院今駁回上訴，維持一審判決

看同鄉不爽拿刀猛刺全身血...狠男「笑著離開」 判刑4年10月賠201萬

南籍梁姓移工到友人台中太平區宿舍聚會，散場後莫名對杜姓同鄉不滿，拿32公分長刀猛刺、揮砍對方，杜被砍到滿身血還被逼道歉，住院11天才脫險，梁砍完人甚至是「笑著」離開；法院刑事一審依重傷害未遂判梁5年2

已故台北市議員前女友郭新政涉珠寶詐欺作偽證 判刑6月

已故台北市議員李新前女友郭新政，被控出示不實當票涉珠寶詐欺，檢方查出，郭女明知未曾將珠寶轉質給當舖，卻教唆當鋪負責人等人出庭時口徑一致，依偽證罪起訴；台北地院審理，今判郭女有期徒刑6月。可上訴。

醫大兒被撞死只判10年 二審提「量刑非以牙還牙」父哽咽：上訴到底

苗栗縣吳姓洗車工長期無照駕駛，去年3月間酒駕七人座撞死陳姓醫學大學生逃逸，二審今駁回上訴，維持原判10年刑度，陳父在一、二審期間，痛批法院量刑過輕，二審今指出，量刑是依被告行為責任基礎，不是「以牙還牙

「給我1億不然就掃射」高雄男自誇軍火很大還襲警 判決前突傳死訊

高雄蘇姓男子在養生館講電話太大聲被芳療師制止，先恐嚇店內負責人拿出1億元和解，不然就要持槍掃射，隨後又恐嚇健身房員工，挨告後到派出所做筆錄時，又在派出所內潑水、腳踢員警，被高雄地檢署依恐嚇及妨害公務等

他遭藍波刀刺胸反殺獄友23刀身亡...「割掉整個肉塊」 判關12年半定讞

男子陳世峯與沈姓友人因毒品起衝突，沈偷襲將藍波刀刺進陳右胸，陳拔出藍波刀後反擊、砍刺沈23刀致死，一、二審均依殺人罪判陳12年6月徒刑，案件上訴，最高法院駁回上訴，全案定讞。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。