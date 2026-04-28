已故台北市議員前女友郭新政涉珠寶詐欺作偽證 判刑6月

已故台北市議員李新前女友郭新政，被控出示不實當票涉珠寶詐欺，檢方查出，郭女明知未曾將珠寶轉質給當舖，卻教唆當鋪負責人等人出庭時口徑一致，依偽證罪起訴；台北地院審理，今判郭女有期徒刑6月。可上訴。

檢方指控，2013年沈記玉飾小開沈昊諺接連向蕓賞負責人馬聖齋、嚴嘉慧夫妻佯稱有客人要看貨購買鑽石，沈代為銷售，陸續從蕓賞取走價值2億876萬元的30件鑽石、珠寶，卻質當給典精品當舖。

此外，另一名被害人洪姓女子指控，她於2013年9月認識沈昊諺，沈藉口有客戶要買鑽石可代為出售6.29克拉鑽戒，洪女交付鑽戒後，沈卻拿去大千當鋪典當花用。

後來，沈昊諺找郭新政出資6000多萬元向當舖贖回其中6顆鑽石，交由郭新政保管，答應付給郭女利息及鑽石保管費，蕓賞為取回6顆被沈騙走的鑽石，找郭新政協調，郭女卻拿出偽造的當票宣稱已典當給大展當鋪，於是蕓賞再付錢給郭女才取回鑽石，檢方偵辦認為郭女涉嫌嫌偽證罪，將她起訴。