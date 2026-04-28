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醫大兒被撞死只判10年 二審提「量刑非以牙還牙」父哽咽：上訴到底

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

苗栗縣吳姓洗車工長期無照駕駛，去年3月間酒駕七人座撞死陳姓醫學大學生逃逸，二審今駁回上訴，維持原判10年刑度，陳父在一、二審期間，痛批法院量刑過輕，二審今指出，量刑是依被告行為責任基礎，不是「以牙還牙」，陳父得知後哽咽回應，將上訴到底，即便判10年，也認為罪責不相當，「身為爸爸，兒子冤死，一定努力到底」。

陳父今得知二審判決結果及理由後，陳父說，現行法律規範酒駕致死罪的量刑過輕，在未來立法還有很長的路要走之前，現在法院就應該要重判，給予嚇阻。

陳父哽咽表示，二審有提到判刑不是「以牙還牙」，但即便判處10年，仍然是量刑過輕，不符合罪責相當，未來將上訴到底，「身為一個爸爸，兒子冤死了，不管刑罰有沒有再增加，我一定努力到底」。

二審今表示，能深刻體會被害人家屬哀痛與煎熬，但法律的「犯罪應報」，不是「以牙還牙、以命還命」，法院僅能針對被告的行為責任為基礎量刑，特別向陳父說明。

二審也建議，受刑人是否可以假釋，矯正機關與法務機關權責應依「假釋案件審核參考基準」，由專家角度，確認被告在服刑後，是否有再犯風險，切實鑑定、評估被告，在矯正後，已有接近一般人的同理心，出獄後再犯風險顯著降低，才宜認為有悛悔實據，進行假釋審查，維護社會安全。

苗栗縣吳姓洗車工在去年3月間酒駕行經西屯區時，撞死陳姓醫大生，陳生父親（右二）聲請參與國民法庭訴訟獲准，也向媒體控訴法院量刑過輕。圖／本報資料照
苗栗縣吳姓洗車工在去年3月間酒駕行經西屯區時，撞死陳姓醫大生，陳生父親（右二）聲請參與國民法庭訴訟獲准，也向媒體控訴法院量刑過輕。圖／本報資料照

酒駕 醫學 苗栗縣

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