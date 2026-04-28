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「給我1億不然就掃射」高雄男自誇軍火很大還襲警 判決前突傳死訊

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄蘇姓男子在養生館講電話太大聲被芳療師制止，先恐嚇店內負責人拿出1億元和解，不然就要持槍掃射，隨後又恐嚇健身房員工，挨告後到派出所做筆錄時，又在派出所內潑水、腳踢員警，被高雄地檢署依恐嚇及妨害公務等罪嫌起訴，但法院審理期間，蘇男於今年3月死亡，法官最後裁定公訴不受理。

判決指出，蘇姓男子去年12月10日下午到三民區一家養生會館按摩，因說話音量過大，被呂姓經理勸阻，蘇男當場情緒失控掃落櫃檯物品後才離開。

事後，蘇男用LINE傳送訊息給多名芳療師，宣稱呂女必須在午夜前「下跪道歉或賠償1億元」，否則將持槍掃射該店，要收到訊息的芳療師不要上班不然就趕快離開，導致店內員工與經理陷入極度恐慌。

同日晚間，蘇男到連鎖健身房借用電話，向員工自誇「軍火很大」，並做出伸手進包包掏槍及開槍的手勢，以此恫嚇現場工作人員，打完電話後，又轉往被恐嚇的養生館，因業者已經報案，警方隨即到養生館逮捕蘇男。

蘇男被帶回三民二分局覺民路派出所偵辦時，製作筆錄時竟持瓶裝水潑向承辦警員，除了恐嚇罪外，又被多辦一條妨害公務罪，移送後並經檢方偵結起訴。

高雄地方法院審理此案時，發現蘇男已於今年3月14日死亡，由於被告身亡，法官最後不受理判決，全案就此落幕。

高雄地院。（本報資料照片）
高雄地院。（本報資料照片）

恐嚇 健身房 高雄

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