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他遭藍波刀刺胸反殺獄友23刀身亡...「割掉整個肉塊」 判關12年半定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

男子陳世峯與沈姓友人因毒品起衝突，沈偷襲將藍波刀刺進陳右胸，陳拔出藍波刀後反擊、砍刺沈23刀致死，一、二審均依殺人罪判陳12年6月徒刑，案件上訴，最高法院駁回上訴，全案定讞。

陳世峯（54歲）與沈姓死者原為武陵外役監「獄友」，出獄後陳仍持續提供免費的海洛因給沈解癮。本案源於2023年10月20日傍晚，沈到新北市陳的租屋處索取海洛因，他覺得「量不夠」，持續索討遭拒。

翌日上午9點56分，沈趁陳世峯側躺在床上滑手機，拿了1把藍波刀刺擊陳的右胸，陳因認為沈忘恩負義還想搶毒，情緒失控暴怒，先拔出刺進右胸的藍波刀，再與沈從床上扭打至客廳。

陳拿起藍波刀猛力砍、刺沈的身軀，沈因左側血胸及大量出血而當場死亡。陳事後打電話給鄭姓友人，簡單交代他被沈持刀攻擊，鄭隨即致電119。

新北地院國民法官庭一審依殺人罪判處12年6月徒刑，案件上訴，高院二審認為被害人的刀傷不僅遍布身體要害，且多處是直接砍或割掉整個肉塊、或刺穿傷及器官、骨頭，一審判決並未違反經驗、論理法則。

另外，高院指出，陳世峯與沈案發前無怨隙，但陳的手段凶殘，讓沈痛苦死去，家人瞬間天人永隔；他長年無法遵守社會規範，遊走法律邊緣，又具有反社會人格特質，犯罪後否認殺人，不過陳與被害家屬已和解並賠償完畢，一審判處12年6月徒刑妥適，駁回上訴。

案件上訴第三審，最高法院認為判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴而定讞。

男子陳世峯。圖／聯合報系資料照片
男子陳世峯。圖／聯合報系資料照片

殺人 最高法院

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