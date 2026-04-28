駭客撞庫攻擊PChome購物網 盜儲值金121萬 4名車手起訴

PChome 24h購物網站2024年間遭境外駭客撞庫攻擊，盜取價值121萬多元的會員儲值金，購買購買微軟Xbox、家樂福、全家超商禮物卡，國內駭客車手楊晟杰、楊森達、傅尉傑、林偉荏涉嫌多次兌換商品轉售獲利，台北地檢署今偵結，依加重詐欺取財罪嫌起訴，求刑1年4月至2年6月。

調查局資安工作站曾追查台灣高鐵「TGo」會員點數盜用案，經追查，駭客另以撞庫攻擊PChome 24h購物網站，撞庫方式是駭客利用外流的帳號、密碼，搭配自動化的電腦程式輸入會員帳號、密碼。

起訴指出，駭客車手楊晟杰、楊森達、傅尉傑、林偉荏等4人，2024年9月間參與大陸籍駭客集團「Yang Lei」（美國Zenlayer.IncVPS服務租用人）的犯罪組織，2024年10月2日至5日，「Yang Lei」涉嫌撞庫攻擊PChome 24h購物網站，盜取吳姓會員等人的儲值金，價值121萬7332元。

檢方查出，駭客用儲值金購買Microsoft微軟Xbox數位禮品卡、家樂福電子禮券及全家超商1000元虛擬擬禮物卡，並在楊晟杰及暱稱「Check」安排下，將家樂福電子禮券存入楊森達、傅尉傑、林偉荏的家樂福會員帳號，並兌換商品。

檢方認定，4人涉貪圖一己之私，與境外駭客聯手破壞社會安定及經濟秩序，侵害人民財產法益甚劇，且多次轉售獲利；楊晟杰到案否認犯行，飾詞狡辯，態度不佳，建請量處2年6月徒刑，其餘3人1年4月，以示懲儆。