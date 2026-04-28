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醫大兒被酒駕撞死 主播父求重判不可得...法官：犯罪應報非以牙還牙

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

苗栗縣吳姓洗車工長期無照駕駛，去年3月間酒駕Alphard七人座，撞死陳姓醫學大學生逃逸，二審今駁回上訴，維持原判10年刑度，陳父在一、二審審理期間，都指量刑過輕，無法遏止酒駕惡行，要求法院重判，二審今表示，能深刻體會被害人家屬哀痛與煎熬，但法律的「犯罪應報」，不是「以牙還牙、以命還命」，法院僅能針對被告的行為責任為基礎量刑，特別向陳父說明。

二審向被害人家屬說明，此案為酒後駕車、肇事逃逸事件，吳男行為造成社會恐慌，對於公共安全危害甚大，且本院審理期間，確實深刻感受被害人家屬的哀痛、所受身心煎熬，但現代刑罰理論所謂「犯罪應報」，是指理性化以後的法律概念，是基於分配正義原則的作用，對於不法侵害行為，給予等價責任刑罰之意。

二審表示，此即以犯罪人的行為責任為基礎，使「罪與責相符、刑與罰相當」的真意。與最原始之「同害報應刑思想」，即「以牙還牙、以眼還眼、以命還命」之概念有別。此案原審未有足以影響科刑結果的重要情狀漏未審酌，或濫用裁量情事致明顯不當的情形，法院僅能以被告行為責任為基礎，而為妥適量刑。

二審建議，受刑人是否可以假釋，屬於矯正機關與法務機關權責，非司法權的法院可置啄，但法務部有頒訂「假釋案件審核參考基準」，其中有犯行情節、犯後表現（含在監行狀）及再犯風險（含前科紀錄）等三大面向綜合評斷。

二審期許，矯正機關、法務部在審核酒駕致死案件的被告假釋案時，能深刻體悟社會高度嫌惡酒後駕車肇事的犯罪行為，原因正是此等犯罪行為使「每個人」都可能莫名成為受害者，此種無差別的生命、身體、健康剝奪行為，對社會大眾造成的驚懼感與憤怒感甚深，刑罰防衛社會的功能應適當彰顯。

二審指出，矯正機關及法務部若能以經由專家角度實施評估、鑑定，對於該類案件被告的身、心理因素鑑定與評估，尤其被告對他人生命、身體法益的尊重，是否有再犯風險，要切實鑑定、評估，確認被告經服刑後，已有接近一般人的同理心，出獄後再犯風險顯著降低，才宜認為有悛悔實據，進行假釋審查，維護社會安全。

此案在一、二審審理期間，陳父多次接受媒體採訪，指控法院量刑過輕，在出庭時曾念千字聲明，「兒子少活了52年、被告應該要關52年」。

陳父表示，奪走一條不到22歲的年輕生命，只判10年，一個前科累累、無照酒駕、闖紅燈、肇事逃逸，極度惡劣的致死行為，以過去案例來看，肇事者還有可能被假釋，台灣酒駕致死案件一再發生，自私僥倖之徒無法警惕，持續傷害善良守法的人，只判10年太輕了。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

苗栗縣吳姓洗車工在去年3月間酒駕行經西屯區時，撞死陳姓醫大生，陳生父親（右二）聲請參與國民法庭訴訟獲准，也向媒體控訴法院量刑過輕。圖／本報資料照
苗栗縣吳姓洗車工在去年3月間酒駕行經西屯區時，撞死陳姓醫大生，陳生父親（右二）聲請參與國民法庭訴訟獲准，也向媒體控訴法院量刑過輕。圖／本報資料照

酒駕 被害人 苗栗縣

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