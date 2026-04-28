藍營高雄市議員黃紹庭詐領助理費 4人頭助理認罪獲緩刑

國民黨高雄市議員黃紹庭涉嫌詐領1455萬餘元助理費，被法院依利用職務詐取財物罪，合併判2年，褫奪公權3年，緩刑5年，繳交公庫200萬元，並要上7堂法治教育課，全案尚未定讞；黃的吳姓人頭助理等4人，因配合黃紹庭簽署空白聘書，被視為共犯，高雄地院法官各判1年至1年9月不等徒刑，均獲緩刑。

黃紹庭自2014年起，便用人頭助理、低薪高報等方式詐領助理費，每月款項入帳後，再請助理前往領錢，「回繳」溢領的薪資，如申報4萬元薪水，實際只給助理2萬6000元至3萬元，繳回薪資則用於服務處支出或讓黃繳納健保、國民年金等。

雄檢偵辦時，黃紹庭坦承全部犯行，並配合指證共犯，且與妻子主動繳回犯罪所得計1455萬元，起訴後另建請法院從輕量刑。

一審高雄地院依利用職務詐取財物罪，合併判2年，褫奪公權3年，緩刑5年，繳交公庫150萬元，須至指定機構從事240小時勞務，上訴後高雄高分院刑度維持不變，但繳交公庫金自150萬元提高至200萬元，還需上7堂法治教育課，並至指定機構從事240小時勞務。

至於黃紹庭的4名人頭助理，被控配合黃紹庭在薪資欄空白的聘書及基本資料表上簽名，並交出銀行帳戶存摺與印章，隨後由服務處承辦人依指示填入虛浮薪資向議會申報，導致議會撥付溢領的助理補助費與春節慰勞金。

法院審理後，審酌洪姓及2名王姓助理於檢方偵查中自白並配合調查，吳姓助理則於審理期間全數繳回犯罪所得，審酌4人犯行有「情輕法重」之感，依貪污治罪條例判吳男4人各處1年至1年9月不等徒刑，另宣告3至4年緩刑，並需向公庫支付3萬至5萬元、接受法治教育課程，可上訴。