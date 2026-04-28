男只因吵架竟持刀闖浴室割喉嗆「一起死」 女滴血全裸奔逃求救判決曝

呂姓男子與莊姓女友在桃園鬧區租屋同居，去年9月中旬某晚2人因故大吵一架，呂竟趁莊女入浴時，持鋸齒刀闖入砍殺嗆「一起死」，慘遭割喉的莊女奮力掙脫，全裸逃出租處至樓下超商求救，桃園地院審結，將恐怖情人呂男依殺人未遂罪判處6年徒刑。

犯罪事實指出，55歲男子呂文旭與51歲莊女在桃園觀光夜市的民生路同居，2025年9月15日晚間近9時，2人大吵後，女子轉往浴室洗澡冷靜，沒想到呂男竟趁莊女洗澡時，闖入嗆聲「一起死」，持鋸齒刀攻擊砍殺，受傷的莊女顧不得未穿衣，緊壓著血流不止的頸部，逃出6樓直奔樓下超商求救，店員見狀，趕緊拿毛巾幫她裹身並壓住傷口報警。

法院審理時，呂男否認犯罪，表示自己當時在警局的自白，是因為員警誘導提問，並非自己真正的意思，而且當時精神狀態不清，講的話不算是出於自由意志，甚至連莊姓女友怎麼受傷的，他也沒有記憶。

經法官當庭勘驗警詢影片，認為員警都有向被告再次確認回答的是否為他的意思，也給被告充分答辯機會，被告呂的精神狀態也沒有到無法接受詢問的程度，認為呂的自白是出於自由意志。

加上被害莊女陳述、超商監視器畫面、傷勢等證據，法院認定被告當時確實有讓被害女子死亡的強烈意圖，這也符合呂男在警詢和偵查中說「要和被害人一起死」的想法，因此認定被告有殺人未遂犯行。

合議庭審酌，被告呂男只因和被害莊女吵架，就拿鋸齒刀割喉，造成嚴重傷害，幸好莊女及時逃走在幫助下送醫未喪命，考量被告犯案後否認犯行的態度，綜合考量犯罪動機、目的、手段、過程、被害人的傷勢，以及被告過去的前科、人格表現、知識程度、經濟狀況，還有被害人對量刑意見等因素，判處適當之刑。

桃園莊女去年9月中與同居呂男大吵，遭對方持鋸齒刀割喉，流著血全裸衝樓下超商求救，桃園地院依家暴殺人未遂罪將呂男判6年徒刑，可上訴。記者周嘉茹／翻攝