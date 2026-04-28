醫大兒遭酒駕無照洗車工撞死 主播父求判52年 二審今仍判10年

苗栗縣吳姓洗車工長期無照駕駛，去年3月間，酒駕Toyota Alphard，撞死陳姓醫學大學生逃逸，一審由國民法官在去年底宣判，依公共危險、肇事逃逸致死罪，判刑10年，全案上訴台中高分院後，今天開庭，擔任主播的陳父出庭，向法官念出千字聲明，認為「兒子少活了52年、被告應該要關52年」，以付出代價，二審今日審結，駁回上訴，仍維持原判。

全案今天由審判長莊深淵、陪席法官楊文廣、受命法官林美玲組成的合議庭宣判，此案檢方、被告都不服一審判決，提出上訴，但合議庭審理後認為，一審國民法官已充分審酌此案情狀，刑法57條量刑事由，符合比例原則，量刑適法無違誤，因此駁回上訴，維持原判，仍可上訴最高法院。

檢警調查，苗栗縣吳姓男子（23歲）曾涉鬥毆案件遭判刑，也曾無照駕駛，三度被查獲，去年3月間在台中市一間洗車場擔任洗車工。

吳男在去年3月8日，駕駛公司租賃的七人座廂型車，找朋友在KTV喝酒，酒後開車上路，行經西屯區黎明路三段、凱旋路時闖紅燈，撞上當時騎車外送完、準備返回租屋處的陳姓醫大學生（22歲），陳送醫後不治。

吳男最後在友人陪同下投案，酒精濃度達每公升0.37毫克，檢方依公共危險致死罪起訴後，移審台中地院國民法庭，去年底審結判刑10年。

從事媒體工作的陳父上訴台中高分院，認一審量刑過輕，出庭時曾念千字聲明，「兒子少活了52年、被告應該要關52年」。

陳父表示，奪走一條不到22歲的年輕生命，只判10年，這樣的刑責太輕了，一個前科累累、無照酒駕、闖紅燈、肇事逃逸，極度惡劣的致死行為，以過去案例來看，肇事者還有可能被假釋，台灣酒駕致死案件一再發生，自私僥倖之徒無法警惕，持續傷害善良守法的人，只判10年太輕了。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

苗栗縣吳姓洗車工在去年3月間酒駕行經西屯區時，撞死陳姓醫大生，一審判刑10年。記者陳宏睿／翻攝