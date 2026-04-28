快訊

儲油槽最多再撐22天！美封鎖逼出極限手段 伊朗擬1招送油到中國

摩斯漢堡去年首見虧損！他指餐點品質下滑 網直批4缺點：漸漸不想去

台南28歲女警遭遊覽車輾斃 曾破毒品案、救獨居婦表現優異

聽新聞
0:00 / 0:00

醫大兒遭酒駕無照洗車工撞死 主播父求判52年 二審今仍判10年

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

苗栗縣吳姓洗車工長期無照駕駛，去年3月間，酒駕Toyota Alphard，撞死陳姓醫學大學生逃逸，一審由國民法官在去年底宣判，依公共危險、肇事逃逸致死罪，判刑10年，全案上訴台中高分院後，今天開庭，擔任主播的陳父出庭，向法官念出千字聲明，認為「兒子少活了52年、被告應該要關52年」，以付出代價，二審今日審結，駁回上訴，仍維持原判。

全案今天由審判長莊深淵、陪席法官楊文廣、受命法官林美玲組成的合議庭宣判，此案檢方、被告都不服一審判決，提出上訴，但合議庭審理後認為，一審國民法官已充分審酌此案情狀，刑法57條量刑事由，符合比例原則，量刑適法無違誤，因此駁回上訴，維持原判，仍可上訴最高法院。

檢警調查，苗栗縣吳姓男子（23歲）曾涉鬥毆案件遭判刑，也曾無照駕駛，三度被查獲，去年3月間在台中市一間洗車場擔任洗車工。

吳男在去年3月8日，駕駛公司租賃的七人座廂型車，找朋友在KTV喝酒，酒後開車上路，行經西屯區黎明路三段、凱旋路時闖紅燈，撞上當時騎車外送完、準備返回租屋處的陳姓醫大學生（22歲），陳送醫後不治。

吳男最後在友人陪同下投案，酒精濃度達每公升0.37毫克，檢方依公共危險致死罪起訴後，移審台中地院國民法庭，去年底審結判刑10年。

從事媒體工作的陳父上訴台中高分院，認一審量刑過輕，出庭時曾念千字聲明，「兒子少活了52年、被告應該要關52年」。

陳父表示，奪走一條不到22歲的年輕生命，只判10年，這樣的刑責太輕了，一個前科累累、無照酒駕、闖紅燈、肇事逃逸，極度惡劣的致死行為，以過去案例來看，肇事者還有可能被假釋，台灣酒駕致死案件一再發生，自私僥倖之徒無法警惕，持續傷害善良守法的人，只判10年太輕了。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

苗栗縣吳姓洗車工在去年3月間酒駕行經西屯區時，撞死陳姓醫大生，一審判刑10年。記者陳宏睿／翻攝
苗栗縣吳姓洗車工在去年3月間酒駕行經西屯區時，撞死陳姓醫大生，一審判刑10年。記者陳宏睿／翻攝

苗栗縣吳姓洗車工在去年3月間酒駕行經西屯區時，撞死陳姓醫大生，一審判刑10年。記者陳宏睿／翻攝
苗栗縣吳姓洗車工在去年3月間酒駕行經西屯區時，撞死陳姓醫大生，一審判刑10年。記者陳宏睿／翻攝

國民法官 台中市 苗栗縣

延伸閱讀

教會隊輔逢甲大學辦營隊 他持手機偷拍女童如廁 更一審獲緩刑免關

25年前曾公園載走女童性侵 又涉豐原消防公園猥褻女童 這次無罪理由曝

屏監作業導師淪詐團車手 遭判撤職、停止任用2年

綠桃市前議員吳宗憲20年揩油千餘萬 炒股養孩子的媽一審再判3年

相關新聞

醫大兒被酒駕撞死 主播父求重判不可得...法官：犯罪應報非以牙還牙

苗栗縣吳姓洗車工長期無照駕駛，去年3月間酒駕Alphard七人座，撞死陳姓醫學大學生逃逸，二審今駁回上訴，維持原判10年刑度，陳父在一、二審審理期間，都指量刑過輕，無法遏止酒駕惡行，要求法院重判，二審

駭客撞庫攻擊PChome購物網 盜儲值金121萬 4名車手起訴

PChome 24h購物網站2024年間遭境外駭客撞庫攻擊，盜取價值121萬多元的會員儲值金，購買購買微軟Xbox、家樂福、全家超商禮物卡，國內駭客車手楊晟杰、楊森達、傅尉傑、林偉荏涉嫌多次兌換商品轉

藍營高雄市議員黃紹庭詐領助理費 4人頭助理認罪獲緩刑

國民黨高雄市議員黃紹庭涉嫌詐領1455萬餘元助理費，被法院依利用職務詐取財物罪，合併判2年，褫奪公權3年，緩刑5年，繳交公庫200萬元，並要上7堂法治教育課，全案尚未定讞；黃的吳姓人頭助理等4人，因配

男只因吵架竟持刀闖浴室割喉嗆「一起死」 女滴血全裸奔逃求救判決曝

呂姓男子與莊姓女友在桃園鬧區租屋同居，去年9月中旬某晚2人因故大吵一架，呂竟趁莊女入浴時，持鋸齒刀闖入砍殺嗆「一起死」，慘遭割喉的莊女奮力掙脫，全裸逃出租處至樓下超商求救，桃園地院審結，將恐怖情人呂男依殺人未遂罪判處6年徒刑。

醫大兒遭酒駕無照洗車工撞死 主播父求判52年 二審今仍判10年

苗栗縣吳姓洗車工長期無照駕駛，去年3月間，酒駕Toyota Alphard，撞死陳姓醫學大學生逃逸，一審由國民法官在去年底宣判，依公共危險、肇事逃逸致死罪，判刑10年，全案上訴台中高分院後，今天開庭，

被冒名招攬投資 運彩公會理事長何昱奇求償勝訴 將捐出賠償金

台中市楊姓女理專被控冒用中華民國運彩公會理事長何昱奇名義對外招攬投資開設彩券行，導致有30多人受騙，金額約5千萬元，去年底被檢察官依違反銀行法、詐欺、偽造文書等罪起訴，刑事案件審理中。但何昱奇向楊女提出的百萬元名譽損失賠償已出爐。案經台中地方法院審理，法官判決楊女應賠償何50萬元，案件仍可上訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。