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產婦子宮破裂胎兒亡...婦產科醫師挨告過失致死 二審再度獲判無罪
婦產科醫師黃煌洲被控7年前替陳姓產婦催生時未依規定使用藥物，導致陳女子宮強烈收縮，原要自然產緊急改為剖腹產，最終害陳女子宮破裂，胎兒身亡，一審判決黃無罪。案件上訴，台灣高等法院今駁回上訴，維持一審判決，黃再度獲判無罪。
檢方起訴，陳女2019年9月23日晚間11時許到診所待產，黃煌洲則是主治醫師，未依國際婦產科聯盟指導原則使用催生藥物，之後見沒有預期效果，便於隔日上午8時許，再指示護理師以點滴藥物催生。
檢方指出，黃煌洲同年月24日下午2時許，原要以自然產方式替陳女接生，但過程中發覺胎兒胎心音不正常，決定改為剖腹產，而陳女因子宮強烈收縮破裂、大量出血，胎兒則因子宮破裂被擠壓至腹腔中，導致吸入性肺炎及大量羊水上皮吸入於肺臟，送醫仍宣告不治。方依過失致重傷、過失致死罪嫌起訴黃。
黃煌洲承認有給予陳女催生藥物，但否認犯行，新北地方法院一審根據證人證述、鑑定報告等，認為黃的醫療行為沒有違反注意義務，且依陳女生產的狀況，原適合採取自然產、事後改採剖腹產手術的判斷，也符合醫療常規，認為黃煌洲沒有過失，判決黃無罪。
檢方上訴，高院二審今上午宣判，仍判決黃煌洲無罪，駁回檢方上訴。
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