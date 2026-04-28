快訊

突破封鎖！首艘載貨LNG船成功駛出荷莫茲海峽 目的地為中國

半導體風雲／要跟台積赴美？聽供應鏈最坦率的真心話

北市商旅竄火51人倉皇逃生 竟是6旬翁「房內抽煙」釀禍...犯後逃逸被逮

聽新聞
0:00 / 0:00

國小童遊樂區一躍而下壓傷同學 判需連帶賠償15萬元

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市某國小一名四年級學童乙在校內遊戲區玩耍時，自約1公尺高的平台一躍而下，當場砸中下方跑過的學童甲，導致甲童受有外傷性腦出血及腦震盪，甲童及其父母事後向乙童與其家長提告，求償250萬元，法官則判乙童及父母應賠償15萬元。

判決書指出，2023年3月13日下午1時許，乙童於校內遊戲區未依循正規滑梯使用方式，且未注意下方是否有他人經過，逕自從溜滑梯頂端的攀岩牆上方平台跳下，當時甲童恰好奔跑經過，乙童直接落於甲童頭頸部，導致甲童重擊往後仰、頭部著地，倒地約1至2分鐘後才勉強起身。

甲童經送往義大癌治療醫院急診並住院治療，被診斷出外傷性腦出血、腦震盪及臉部、背部瘀青，事發後，甲童持續有間歇性頭痛症狀，經診斷為「創傷後頭部神經痛」。

甲童家屬主張，乙童未遵守遊樂設施規範並忽略周遭安全，導致甲童受傷且飽受經常性頭痛之苦，醫師甚至表示目前無可治癒之方法，要求乙童及其父母連帶賠償甲童150萬元精神慰撫金，此外，甲童父母表示因擔憂孩子傷勢，終日承受精神痛苦，亦各自求償50萬元。

被告乙童家長則抗辯，甲童在遊戲區奔跑同樣違反了「禁止追逐」的遊戲場規則，若甲童未奔跑應有時間閃避，認為甲童對事故發生一樣有過失。

被告進一步指出，甲童住院3天即出院，學習表現恢復良好，頭痛症狀與事故未必有絕對因果關係，且未達嚴重影響親情的程度，認為甲童的父母不應請求精神慰撫金。

橋頭地院法官審理後指出，遊戲區雖禁止追逐以防互撞，但乙童是從高處突然跳下，一般人在遊戲區奔跑根本無從預見上方會有人躍下，因此認定甲童並無過失，乙童應負完全過失責任。

不過法官也認為，甲童經持續就診後狀況已趨穩定、頭痛頻率減少，現有證據不足以認定該頭痛屬於無法治癒之永久性傷害。

法院審酌雙方家庭的身分、地位、經濟能力以及乙童的過失情節，判決被告應連帶賠償甲童精神慰撫金15萬元。至於甲童父母求償各50萬元部分，則被法官認為，甲童並未喪失生活自理能力，其與父母間的親情互動未遭嚴重剝奪，未達到身分法益受侵害且情節重大之法律要件，因此駁回甲童父母的請求。

橋頭地方法院。圖／本報資料照
橋頭地方法院。圖／本報資料照

高雄市

延伸閱讀

幼兒園涉不當管教…監視器拍到「打手臂、粗魯拉椅」 新北檢不起訴原因曝

宿舍共用盥洗室淪偷拍現場 男警連2天偷拍女警洗澡判賠60萬

教會隊輔逢甲大學辦營隊 他持手機偷拍女童如廁 更一審獲緩刑免關

家長狂幫孩子請假出國玩 國小老師傻眼：現在已成常態？

相關新聞

慶祝盧秀燕當選 台中前地政局長吳存金花公費宴請親友貪汙判2年

台中市政府地政局前局長吳存金被控11度利用局長特別費，用於親友間非公務餐會，2022年台中市長盧秀燕成功連任，吳也找親友聚餐「慶祝」卻報公帳，就連大年初三團聚吃比薩、初四吃鐵板燒，吳都是用公費，不法詐得6萬8679元；台中地院今依貪汙等罪判她2年，褫奪公權2年，緩刑5年，應提供勞務240小時，可上訴。

國小童遊樂區一躍而下壓傷同學 判需連帶賠償15萬元

高雄市某國小一名四年級學童乙在校內遊戲區玩耍時，自約1公尺高的平台一躍而下，當場砸中下方跑過的學童甲，導致甲童受有外傷性腦出血及腦震盪，甲童及其父母事後向乙童與其家長提告，求償250萬元，法官則判乙童及父母應賠償15萬元。

網瘋傳高雄爆發馬鈴薯中毒假訊息 調查局火速逮發文者 檢方聲押

近日臉書散布「高雄居民疑因馬鈴薯中毒」的圖片與貼文，引發民眾對馬鈴薯及其製品食用安全恐慌，經衛福部澄清為虛假消息，調查局資安站火速逮到住在桃園的汪姓男子，詢後依違反食安法等罪移送桃園地檢署，檢察官複訊後認汪男有反覆實施、且有串滅證之虞，向法院聲請羈押。

引用32元電鍋案 嘉義檢察長蔡宗熙勉勵公務員勇於任事並恪遵法紀

為防範綠能產業發展衍生弊端，並強化公務執行法治觀念，嘉義地檢署辦理綠能法令遵循訓練，邀集嘉義縣市行政機關相關業務人員參與。透過法律見解與實務案例剖析，協助基層人員在推動業務時能有清晰的判斷基準，服務民眾的同時不誤觸法規紅線。檢察長蔡宗熙表示，透過正確法令認知，同仁方能無後顧之憂服務民眾。

綠桃市前議員吳宗憲20年揩油千餘萬 炒股養孩子的媽一審再判3年

民進黨桃市前議員吳宗憲2022年連任失利，捲入賄選判刑2年、緩刑5年定讞。2023年間又因擔任議員20年間，指示助理范姜前女友，以親友、看護人頭詐領助理費達1451萬餘元，桃園地院審結，依3次共同犯利用職務機會詐取財物罪判處3年徒刑、褫奪公權4年，犯罪所得沒收。

軍人酒吧慶跨年至清晨 騎車酒駕0.47被逮 退伍後仍依軍法追訴

台東地區某部隊潘姓軍人，於服役期間跨年夜飲酒後，隔日騎乘機車上路遭警方查獲，酒測值超標。檢方認定其犯案時具現役軍人身分，雖已去年退伍，但仍依法適用陸海空軍刑法規定，向法院聲請簡易判決處刑。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。