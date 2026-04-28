國小童遊樂區一躍而下壓傷同學 判需連帶賠償15萬元

高雄市某國小一名四年級學童乙在校內遊戲區玩耍時，自約1公尺高的平台一躍而下，當場砸中下方跑過的學童甲，導致甲童受有外傷性腦出血及腦震盪，甲童及其父母事後向乙童與其家長提告，求償250萬元，法官則判乙童及父母應賠償15萬元。

判決書指出，2023年3月13日下午1時許，乙童於校內遊戲區未依循正規滑梯使用方式，且未注意下方是否有他人經過，逕自從溜滑梯頂端的攀岩牆上方平台跳下，當時甲童恰好奔跑經過，乙童直接落於甲童頭頸部，導致甲童重擊往後仰、頭部著地，倒地約1至2分鐘後才勉強起身。

甲童經送往義大癌治療醫院急診並住院治療，被診斷出外傷性腦出血、腦震盪及臉部、背部瘀青，事發後，甲童持續有間歇性頭痛症狀，經診斷為「創傷後頭部神經痛」。

甲童家屬主張，乙童未遵守遊樂設施規範並忽略周遭安全，導致甲童受傷且飽受經常性頭痛之苦，醫師甚至表示目前無可治癒之方法，要求乙童及其父母連帶賠償甲童150萬元精神慰撫金，此外，甲童父母表示因擔憂孩子傷勢，終日承受精神痛苦，亦各自求償50萬元。

被告乙童家長則抗辯，甲童在遊戲區奔跑同樣違反了「禁止追逐」的遊戲場規則，若甲童未奔跑應有時間閃避，認為甲童對事故發生一樣有過失。

被告進一步指出，甲童住院3天即出院，學習表現恢復良好，頭痛症狀與事故未必有絕對因果關係，且未達嚴重影響親情的程度，認為甲童的父母不應請求精神慰撫金。

橋頭地院法官審理後指出，遊戲區雖禁止追逐以防互撞，但乙童是從高處突然跳下，一般人在遊戲區奔跑根本無從預見上方會有人躍下，因此認定甲童並無過失，乙童應負完全過失責任。

不過法官也認為，甲童經持續就診後狀況已趨穩定、頭痛頻率減少，現有證據不足以認定該頭痛屬於無法治癒之永久性傷害。

法院審酌雙方家庭的身分、地位、經濟能力以及乙童的過失情節，判決被告應連帶賠償甲童精神慰撫金15萬元。至於甲童父母求償各50萬元部分，則被法官認為，甲童並未喪失生活自理能力，其與父母間的親情互動未遭嚴重剝奪，未達到身分法益受侵害且情節重大之法律要件，因此駁回甲童父母的請求。