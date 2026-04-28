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慶祝盧秀燕當選 台中前地政局長吳存金花公費宴請親友貪汙判2年

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市政府地政局前局長吳存金被控11度利用局長特別費，用於親友間非公務餐會，2022年台中市長盧秀燕成功連任，吳也找親友聚餐「慶祝」卻報公帳，就連大年初三團聚吃比薩、初四吃鐵板燒，吳都是用公費，不法詐得6萬8679元；台中地院今依貪汙等罪判她2年，褫奪公權2年，緩刑5年，應提供勞務240小時，可上訴。

台中地檢起訴指出，吳存金擔任地政局局長期間，每月得檢具原始憑證支領首長特別費3萬9700元，並僅限於因公所需的招待饋贈；檢方發現，吳2019年11月25日起至2024年5月12日間，餐廳消費11次都是家庭聚餐的「私人餐敘」都報公帳，詐得6萬8679元。

檢方統計，吳女以公務招待便餐、甜點、水果或致贈紅包禮金名義，核銷費用介於1030元至1萬7600元，實際上卻和家人去吃泰式、港式、麻辣鍋；吳也坦承，2022年12月4日和兒女、親友們去吃米其林推薦的中式料理，就是「為慶祝市長盧秀燕當選的家族聚餐。」涉犯貪汙、偽造文書。

檢方指出，吳存金身為地政局局長，理應廉潔自持，依法據實核報開支，但她卻漠視規章，犯罪動機、目的及手段均屬可議，且多次以違法方式詐領特別費假公濟私，對所有公務員造成嚴重錯誤示範，尤其以特別費支付家庭餐敘費用，其衍生的負面社會觀感，強烈戕害人民對公務員信賴。

檢方考量，吳女偵查中自白、繳回全部犯罪所得，且每次詐領特別費都在5萬元以下，金額非巨，並全盤供出犯罪事實，已瞭解自己行為謬差，建請法院依法減刑，量處適當之刑。

台中地院審理期間，吳女全部認罪，其辯護人主張吳偵查中認罪自白，繳回全部犯罪所得，每筆在5萬元以下，請求法院依法減刑，且吳女已經去職，沒有再犯可能，請從輕量刑、給予緩刑。

中院今年2月11日開庭結束後，記者詢問她「今天是都做認罪答辯嗎？」吳回應「司法不公開，請你不要為難我」。記者再問「但今天是公開審理」，吳則說「公開審理你去問法官。」

實際上，台中地檢署2025年偵結依貪汙等罪嫌起訴吳存金時，以新聞稿方式公開發布，就其犯罪事實、犯罪所得等，均已「公開方式」記載；台中地院也均採「公開審理。」

吳存金。圖／報系資料照
吳存金。圖／報系資料照

貪汙 台中 台中市

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