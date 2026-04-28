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網瘋傳高雄爆發馬鈴薯中毒假訊息 調查局火速逮發文者 檢方聲押

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

近日臉書散布「高雄居民疑因馬鈴薯中毒」的圖片與貼文，引發民眾對馬鈴薯及其製品食用安全恐慌，經衛福部澄清為虛假消息，調查局資安站火速逮到住在桃園的汪姓男子，詢後依違反食安法等罪移送桃園地檢署，檢察官複訊後認汪男有反覆實施、且有串滅證之虞，向法院聲請羈押。

據調查，汪男從4月25日至27日，利用臉書社群平台多個粉絲專頁，發布一則以AI技術偽造的新聞報導，散布「高雄爆發多人食用馬鈴薯製品後不適送醫」等不實訊息，消息經網路瘋傳後，引發民恐慌情緒。

高雄市衛生局與衛福部澄清，經查4月18日起至今，未接獲任何醫療院所及1999通報有疑似馬鈴薯食品中毒案件，此則社群發文為不實訊息，已觸犯食安法第46條之1規定，可處3年以下徒刑。

調查局溯源發現是汪男所為，報請桃園地檢署檢察官王念珩指揮偵辦，27日約談犯罪汪男到案。調查局提醒民眾識別網路資訊時宜提高警覺，於確認其真實性前，應辨識思考、小心查證，切勿因錯誤認知或受到誤導，進而成為不實訊息的散布者或協力者。

近日臉書散布高雄居民食用馬鈴薯中毒假消息，調查局火速逮發文者送辦。圖／調查局提供
近日臉書散布高雄居民食用馬鈴薯中毒假消息，調查局火速逮發文者送辦。圖／調查局提供

桃園 桃園地檢署 高雄

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