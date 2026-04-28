引用32元電鍋案 嘉義檢察長蔡宗熙勉勵公務員勇於任事並恪遵法紀

為防範綠能產業發展衍生弊端，並強化公務執行法治觀念，嘉義地檢署辦理綠能法令遵循訓練，邀集嘉義縣市行政機關相關業務人員參與。透過法律見解與實務案例剖析，協助基層人員在推動業務時能有清晰的判斷基準，服務民眾的同時不誤觸法規紅線。檢察長蔡宗熙表示，透過正確法令認知，同仁方能無後顧之憂服務民眾。

訓練課程針對圖利與便民的區別進行核心論述。檢察官李彩綺解析貪汙治罪條例中圖利罪的構成要件，建立法規遵循架構，只要行政行為符合授權且程序公開透明，即屬於正當的便民服務。課程中也介紹公益揭弊者保護法意旨，說明內部舉發對維護組織清廉的重要性，並強調新法對揭弊者身分保密與職場保障的機制，鼓勵發現違法情事時勇於發聲。

政風室主任蔡崇正說明綠能產業可能面臨的犯罪態樣。由於綠能利益龐大，犯罪模式已從單一索賄演變為結夥介入、干擾工程或利用土地管制漏洞牟利等型態。

蔡宗熙特別引述近期國內司法實務中備受關注的「32元電鍋案」為例，藉此提醒行政機關在程序合法性與裁量權限的行使上，必須時刻保持警覺，透過正確的法令認知，公務員方能無後顧之憂地為民服務。

因應選舉將近，地檢署籲請公務人員發揮專業職責，強化對不法利益輸送與賄選行為的辨識能力，嚴守行政中立，防止任何形式的利益交換介入公務運作。

地檢署表示，檢察機關與行政機關是夥伴關係，除追訴犯罪外，也透過法治教育提供預防性支援，與行政單位保持聯繫，共同排除綠能發展過程中的法律障礙。這場教育訓練是在昨天下午舉行，由蔡宗熙主持，現場聚集嘉義地區各機關綠能業務承辦人。

嘉義地檢署辦理綠能法令遵循訓練，邀集嘉義縣市行政機關相關業務人員參與。圖／嘉義地檢署提供

課程中介紹公益揭弊者保護法意旨，說明內部舉發對維護組織清廉的重要性。圖／嘉義地檢署提供