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綠桃市前議員吳宗憲20年揩油千餘萬 炒股養孩子的媽一審再判3年

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

民進黨桃市前議員吳宗憲2022年連任失利，捲入賄選判刑2年、緩刑5年定讞。2023年間又因擔任議員20年間，指示助理范姜前女友，以親友、看護人頭詐領助理費達1451萬餘元，桃園地院審結，依3次共同犯利用職務機會詐取財物罪判處3年徒刑、褫奪公權4年，犯罪所得沒收。

其餘7名共犯均依貪汙罪的共同犯利用職務機會詐取財物罪判刑，並獲緩刑、褫奪公權，包括助理范姜前女友判2年、緩刑4年，支付公庫20萬元、褫奪公權3年；同齡前女友兼孩子的媽歐陽女子判1年8月、緩刑3年，支付18萬、褫奪公權2年；彭姓女看護、許姓中藥房女老闆、葉姓合夥投資舊識等三人均判1年6月、緩刑3年、支付15萬、褫奪公權2年；友人張女、劉男均判1年、緩刑3年、支付10萬元、褫奪公權2年，本案仍可上訴。

犯罪事實指出，67歲吳宗憲自2002年起連任桃園市多屆縣、市議員，本應服務鄉里，卻將公款當成私人金庫，他在長達20年任期間，詐領人頭助理費千餘萬元，由范姜姓女助理找來中藥房老闆、父親的移工看護及舊識等6人掛名助理，甚至連吳個人的贍養費、炒股資金及生活開銷，皆由這筆千餘萬元的公帑支應。金流發現，詐領的千餘萬元並未流向人頭助理，而是全數進了吳的口袋，用於支付兒女贍養費、投入股票交割帳戶，以及服務處的日常開銷，公庫通私庫，行徑大膽。

法院審理時，吳宗憲及其7名共犯對犯罪事實均供認不諱，且有相關卷證佐證，犯行明確。合議庭認為，各被告行為具高度同質性，且多次犯行彼此關聯密切，犯罪型態具有高度延續性與同質性，各次詐領手法如出一轍，依比例原則與罪刑相當原則，再依刑法數罪併罰採「限制加重原則」綜合量刑。

合議庭審酌整體犯罪過程，各被告的犯罪行為在時間上有延續性，手法也高度相似，都是利用職務機會詐取財物，侵害公益，這些原則在量刑時，不能重複評價同一犯罪行為的危害，必須保持罪刑相當與公平，數罪併罰不是單純累加，而是限制加重，因此依各被告的犯罪不法程度、罪責輕重、矯正必要性，分別定應執行之刑；除了吳宗憲因不符緩刑要件外，其餘7名被告均獲緩刑，並附帶支付公庫金額等條件。

民進黨桃園市前議員吳宗憲2022年連任失利，又遭檢舉任職20年詐領助理費1仟四佰餘萬元，桃園地院審結，將他和7名同案被告共同依貪汙罪的共同犯利用職務機會詐取財物罪判3年、褫奪公權4年，犯罪所得沒收，本案仍可上訴。圖／翻攝自吳宗憲桃園市議員臉書
民進黨桃園市前議員吳宗憲2022年連任失利，又遭檢舉任職20年詐領助理費1仟四佰餘萬元，桃園地院審結，將他和7名同案被告共同依貪汙罪的共同犯利用職務機會詐取財物罪判3年、褫奪公權4年，犯罪所得沒收，本案仍可上訴。圖／翻攝自吳宗憲桃園市議員臉書

桃園 民進黨 吳宗憲

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