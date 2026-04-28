軍人酒吧慶跨年至清晨 騎車酒駕0.47被逮 退伍後仍依軍法追訴

台東地區某部隊潘姓軍人，於服役期間跨年夜飲酒後，隔日騎乘機車上路遭警方查獲，酒測值超標。檢方認定其犯案時具現役軍人身分，雖已去年退伍，但仍依法適用陸海空軍刑法規定，向法院聲請簡易判決處刑。

檢方指出，潘男當時即將於114年1月中旬退伍，113年12月31日跨年夜深夜至翌日凌晨，前往市區一間酒吧飲用啤酒。經過一夜飲酒後，於隔年年1月1日上午8點40分許騎乘普通重型機車外出，行經知本路巷口時，因迴轉未依規定使用方向燈，遭警方攔查。

警方發現其身上散發酒氣，遂進行酒測，於當日上午8點52分測得吐氣酒精濃度達每公升0.47毫克，已逾法定標準，當場依法移送偵辦。

檢方表示，潘男於警詢及偵查中坦承犯行，並有酒測紀錄、取締程序證明等資料佐證，事證明確。經查其於案發當時仍為現役軍人身分，核其所為涉犯陸海空軍刑法第54條現役軍人酒後駕駛動力交通工具罪嫌。

檢方指出，潘男雖已於去年1月15日退伍，但依規定，行為時具軍人身分者，仍應適用軍法規定處罰。全案已依刑事訴訟法規定，向法院聲請簡易判決處刑。