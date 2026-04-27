報關寫塑膠製品 打開竟是陸製臘腸 海關一掀全破功 屏檢起訴網購男

男子宿世新與蔡姓人妻舊情復燃，但他前年不滿對方再度提分手，拿折疊刀刺殺蔡女19刀致死，檢方依殺人罪嫌起訴，一審國民法官庭依殺人罪判處無期徒刑，褫奪公權終身。宿不服判決提上訴，台灣高等法院今開庭，宿否認自己有殺人犯意，供稱「我從頭到尾都沒有要殺她」。

2026-04-27 15:58