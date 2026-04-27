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報關寫塑膠製品 打開竟是陸製臘腸 海關一掀全破功 屏檢起訴網購男

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣鄭姓男子在大陸購物網站買「臘腸」，卻以「塑膠製品」報關，高雄關人員開箱查驗才發現這批「臘腸」，循線調查後，鄭姓男子因違法動物傳染病防治條例，遭屏東地檢署起訴。

起訴指出，59歲鄭男明知大陸尚未經農業部公告為高病原性家禽流行性感冒、新城病、非洲豬瘟、豬瘟及口蹄疫非疫區，含雞肉與豬肉成分製品禁止輸入，竟仍基於輸入禁止輸入應施檢疫物犯意，去年2025年8月時，委託不知情報關公司，以「塑膠製品」向高雄關輸入臘腸一批。

起訴指出，高雄關人員開箱查驗後查獲。鄭姓男子稱，他不知道不能在購物網站買臘腸，相關流程都是賣家處理。

起訴指出，鄭姓男子以塑膠製品名義申報，但卻輸入一批臘腸，成分包括豬肉、雞肉，生產地為大陸廣東。鄭男違反動物傳染病防治條例，檢方偵結後將鄭男提起公訴，鄭男違反動物傳染病防治條例第41條，擅自輸入第33條第1項第一款規定，禁止輸入應施檢疫物者，處7年以下有期徒刑，得併科新台幣300萬元以下罰金。

屏東縣鄭姓男子在大陸購物網站買「臘腸」，卻以「塑膠製品」報關，高雄關開箱查驗發現這批「臘腸」，循線調查後，鄭姓男子因違法動物傳染病防治條例，遭屏東地檢署起訴。圖為屏東地檢外觀。圖／報系資料照
屏東縣鄭姓男子在大陸購物網站買「臘腸」，卻以「塑膠製品」報關，高雄關開箱查驗發現這批「臘腸」，循線調查後，鄭姓男子因違法動物傳染病防治條例，遭屏東地檢署起訴。圖為屏東地檢外觀。圖／報系資料照

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