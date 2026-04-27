快訊

多頭市場震撼彈！穩懋、信驊爆近1.3億元大額違約交割

逢甲夜市辣椒水案延燒 中市警局長證實：柯文哲4度關切分局長仍遭調職

對峙升級！伊朗革命衛隊荷莫茲海峽附近「強登2船」 1船駕駛艙受損

聽新聞
0:00 / 0:00

「菁英集粹跨界對話20年」新書發表 檢察總長：分享智慧

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

最高檢察署今舉辦「菁英集粹-跨界對話二十年」新書發表會，法務部政務次長黃謀信致詞表示，新書彰顯出法律與各界跨界對話的深刻價值。

台大醫院名譽教授許金川說，本書不僅檢調機關值得研讀，各領域人士，尤其身為主管者，更應一讀，閱讀本書能幫助各領域領導者在複雜環境中成長。

輔大醫院院長黃瑞仁表示，本書彙集20餘年訪談精華，字字皆為人生智慧，讀後深受感動，他自己也效法檢察總長的精神，盡力保存服務單位的歷史，往事並不如煙，透過文字的影響力，一代一代傳承，慢慢散播到社會的每個角落，讓台灣更為美好。

PChome網路家庭創辦人詹宏志說，書中對演講內容精準且細密的紀錄，展現了司法界同仁細緻的工作體系，這份準確性讓人對追求社會公平正義的專業能力感到信賴與放心。

佛光山台北道場監院妙眾法師說，這本書承載著清靜、善意、真誠，希望能夠長久流傳，讓大家都能夠依真理而生活，才會有安定平福與快樂的日子。

知名舞蹈家曹金鈴說，本書編輯團隊將演講內容整理得極為出色，她今年已八十歲，很高興能藉由這本書，與大家分享我的養生心得體會。

喜樂保育院院長林玉嫦表示，台灣早年許多小兒麻痺的孩子在地上爬行，喜樂阿媽看見後，堅信每個孩子都應該站起來，人生才有高度；每個孩子都應該受教育，命運才能翻轉。本書收錄瑪喜樂女士的訪談，既令她深受感動，也是對喜樂阿媽在台奉獻半世紀的最高肯定。

行政院政風處處長葉建華表示，這本書編輯過程長達22年，前幾年他也有參與。

檢察總長邢泰釗指出，法律人唯有不斷向外界學習，才能跨域與時俱進；為使這些寶貴的資料不塵封於世，淪為水漬殘冊，最高檢察署作了系統性的整理，希望能讓更多人來分享前人的智慧。

最高檢表示，本書由吳梓榕檢察官肩負編製策劃重責，自2004年起，編輯團隊成員例如時任警政署葉建華、鄭旭成、時任屏東地檢署張宏瑞、吳宜霏、時任最高檢察署李濠松、張安箴等人，為每篇專訪演講辛勤筆耕、留下文字紀錄。

最高檢今舉辦新書發表會。圖／最高檢提供
最高檢今舉辦新書發表會。圖／最高檢提供

許金川 法務部

延伸閱讀

【人生急轉彎】林比比鳥／人生沒有一定要怎樣：她從譯者轉戰司法界

影／彰化喜樂「小兒麻痺故事館」導入AI 喜樂阿嬤慈愛原音重現

【書評 報導文學】林運鴻／有一種「高聳入雲」，懸空於「轉型正義」

隔著鐵柵看藍天 蔡子強訪名人故居向牆內朋友傳希望

相關新聞

技術長遭雲云科技負責人殺害 妻出庭泣訴：沒見到丈夫最後一面「我真的很想他」

雲云科技負責人曾志新涉嫌殺害梁姓技術長案，北院國民法官法庭今天傳喚梁妻作證。梁妻表示，她最終未能見到丈夫最後一面，但「我...

以毒換托育…台南狠母與友集體吸毒 女嬰「毒濃度破萬」他先認罪判10月

顏姓女子在大女兒6個月大、小女兒僅滿月時，分別交給同住的兩對男女朋友照顧，代價是提供安非他命，更與4人一起在房間吸毒；導致大女兒有發展遲緩症狀，小女嬰體內愷他命濃度值更破萬，檢方今年1月將5人提起公訴，台南地院先將照顧小女兒的林姓女子判刑10月。

幼兒園涉不當管教…監視器拍到「打手臂、粗魯拉椅」 新北檢不起訴原因曝

家長控新北某幼兒園助教將孩子推倒在地、打手臂等，檢方調查認為，難認助教與孩童傷勢有因果關係及具傷害犯意，罪嫌不足不起訴；...

狠殺人妻19刀身亡 小王嫌判無期太重…上訴喊「從頭到尾沒要殺她」

男子宿世新與蔡姓人妻舊情復燃，但他前年不滿對方再度提分手，拿折疊刀刺殺蔡女19刀致死，檢方依殺人罪嫌起訴，一審國民法官庭依殺人罪判處無期徒刑，褫奪公權終身。宿不服判決提上訴，台灣高等法院今開庭，宿否認自己有殺人犯意，供稱「我從頭到尾都沒有要殺她」。

剽竊英文試題違反著作權法 他「具狀冒充業者撤告」筆跡露餡判4月

男子林晉逸剽竊「高點公司」的參考書，改作後於蝦皮賣場兜售，被控違反著作權法，審理期間，林涉嫌冒充告訴代理人名義提出撤回告訴狀，依行使偽造私文書罪起訴，台北地院審理，判林有期徒刑4月，得易科罰金12萬元。可上訴。

違規迴轉對撞超速直行車「後座妻子喪命」 嘉義8旬翁、18歲女騎士均被訴

嘉義縣86歲江姓老翁於去年10月20日傍晚騎機車載妻子行經大林鎮嘉99線公路欲違規迴轉時，遭超速行駛的18歲彭姓女子機車撞擊，造成江妻傷重不治。檢察官表示，江翁與彭女分別為肇事主、次因，嘉義地檢署於偵查終結，2人均依過失致死罪嫌提起公訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。