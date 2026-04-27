「菁英集粹跨界對話20年」新書發表 檢察總長：分享智慧

最高檢察署今舉辦「菁英集粹-跨界對話二十年」新書發表會，法務部政務次長黃謀信致詞表示，新書彰顯出法律與各界跨界對話的深刻價值。

台大醫院名譽教授許金川說，本書不僅檢調機關值得研讀，各領域人士，尤其身為主管者，更應一讀，閱讀本書能幫助各領域領導者在複雜環境中成長。

輔大醫院院長黃瑞仁表示，本書彙集20餘年訪談精華，字字皆為人生智慧，讀後深受感動，他自己也效法檢察總長的精神，盡力保存服務單位的歷史，往事並不如煙，透過文字的影響力，一代一代傳承，慢慢散播到社會的每個角落，讓台灣更為美好。

PChome網路家庭創辦人詹宏志說，書中對演講內容精準且細密的紀錄，展現了司法界同仁細緻的工作體系，這份準確性讓人對追求社會公平正義的專業能力感到信賴與放心。

佛光山台北道場監院妙眾法師說，這本書承載著清靜、善意、真誠，希望能夠長久流傳，讓大家都能夠依真理而生活，才會有安定平福與快樂的日子。

知名舞蹈家曹金鈴說，本書編輯團隊將演講內容整理得極為出色，她今年已八十歲，很高興能藉由這本書，與大家分享我的養生心得體會。

喜樂保育院院長林玉嫦表示，台灣早年許多小兒麻痺的孩子在地上爬行，喜樂阿媽看見後，堅信每個孩子都應該站起來，人生才有高度；每個孩子都應該受教育，命運才能翻轉。本書收錄瑪喜樂女士的訪談，既令她深受感動，也是對喜樂阿媽在台奉獻半世紀的最高肯定。

行政院政風處處長葉建華表示，這本書編輯過程長達22年，前幾年他也有參與。

檢察總長邢泰釗指出，法律人唯有不斷向外界學習，才能跨域與時俱進；為使這些寶貴的資料不塵封於世，淪為水漬殘冊，最高檢察署作了系統性的整理，希望能讓更多人來分享前人的智慧。

最高檢表示，本書由吳梓榕檢察官肩負編製策劃重責，自2004年起，編輯團隊成員例如時任警政署葉建華、鄭旭成、時任屏東地檢署張宏瑞、吳宜霏、時任最高檢察署李濠松、張安箴等人，為每篇專訪演講辛勤筆耕、留下文字紀錄。