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幼兒園涉不當管教…監視器拍到「打手臂、粗魯拉椅」 新北檢不起訴原因曝

中央社／ 新北27日電

幼稚園示意圖。圖／AI生成
幼稚園示意圖。圖／AI生成

家長控新北幼兒園助教將孩子推倒在地、打手臂等，檢方調查認為，難認助教與孩童傷勢有因果關係及具傷害犯意，罪嫌不足不起訴；教育局指司法偵查不起訴，不影響行政究責。

根據不起訴書，家長指控新北市土城區某幼兒園曾姓助教自民國113年9月開始，在教室內多次對孩童體罰、推拉，還向孩童恫稱「不能跟爸媽講體罰的事」；去年7月21日曾姓助教涉徒手將孩童從椅子上推倒在地，7月24日又拍打孩童右上臂及額頭，孩童因此出現摳指甲、咬手指等壓力行為，並有焦慮、憂鬱等適應障礙症。

且家長認為，蕭姓園長明知曾姓助教有上述犯行卻未通報，對2人提告涉犯刑法傷害罪、妨害幼童身心發展等罪。

案經新北地檢署調查，曾姓助教與蕭姓園長在偵查期間皆否認犯行，曾姓助教稱7月21日當天她在擦桌子，因此叫孩童退後；7月24日則是輕拍孩童手臂催促趕緊把飯吃完，她坦承動作較大，但孩童傷勢是自己跌倒造成，她也從未要求不能跟父母講。

檢方勘驗筆錄及監視器影像後，發現曾姓助教確實有將孩童座椅往後拉使其跌落，以及拍打孩童右手臂一下等行為，其動作粗魯實為不當，但審酌行為時間短暫，且曾姓助教應是為避免孩童碰撞桌角及督促用餐，因此難認其行為具實質違法性，也難認有妨害孩童身心發育及強制犯意。

另外，根據幼兒園其他教師證詞指稱，孩童偶爾會坐不住亂跑因此撞到、跌倒，或與其他同學玩耍時受傷，曾姓助教平時與孩童相處狀況皆正常，因此檢方難認孩童傷勢與曾姓助教具因果關係；此外，此童去年9月、10月雖在醫院診斷出有調適障礙併發焦慮情緒症狀，但也無法判定與曾姓助教有因果關係。

蕭姓園長部分，其他教師證稱園長平時會巡堂、宣導禁止不當管教，且無證據證明園長事前已知悉曾姓助教行為，檢方認定園長已盡其管理及監督義務。

檢方認為，雖曾姓助教確有將孩童向後拉、拍打手臂不當管教行為，但與傷害、強制、妨害幼童身心發展等罪構成要件不符；曾姓助教行為經新北市政府調查後認定為「非屬情節重大的不當管教行為」並實施裁罰，後續未發現其他孩童遭傷害狀況，依罪疑惟輕原則應作出有利被告認定，罪嫌不足，予以不起訴處分。

新北市教育局回應，去年7月接獲家長陳情後啟動行政調查，9月認定曾姓職員不當管教行為成立；司法偵查不起訴，不影響教育局依法究責。

教育局說明，曾姓職員因未具教保服務人員資格從事教保工作，且經認定有不當管教幼兒情形，已依法合計裁處6萬元罰鍰，另園方因違法進用未具資格人員及管理疏失，負責人裁罰7萬2000元；曾姓職員已在去年8月30日離職，目前未在新北教保服務機構任職，蕭姓園長則未列不適任人員，但園方管理責任已依法裁處。

幼兒園 新北 教育局

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