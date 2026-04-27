技術長遭雲云科技負責人殺害 妻出庭泣訴：沒見到丈夫最後一面「我真的很想他」

雲云科技負責人曾志新（中）。圖／聯合報系資料照片

雲云科技負責人曾志新涉嫌殺害梁姓技術長案，北院國民法官法庭今天傳喚梁妻作證。梁妻表示，她最終未能見到丈夫最後一面，但「我們會好好過下去，會一直很想念他、很愛他。」

曾志新於民國114年3月7日涉嫌持刀刺死梁男後自傷。台北地檢署去年6月間依殺人罪嫌起訴曾男，並移送台北地方法院國民法官法庭審理。北院今年4月21日起密集審理本案，全案預計於30日下午2時30分宣判。

北院審理本案，今天傳喚梁妻出庭作證。她說，案發當天接到雲云科技的人來電說梁男受傷，要她趕去醫院，路程中她再接到醫院來電，但對方未詳述情形，直到她趕抵醫院後，才知悉狀況。當時因梁男情況危急，醫師不便放行，因此她未能見到丈夫最後一面，談及此處，梁妻不禁哽咽。

梁妻表示，事後女兒、親友陸續至醫院等候，她心疼地說，女兒很堅強，還安慰親友「爸爸不會希望你們這麼難過」；但只有她知道，這件事造成女兒們傷痛有多大，她更提及，當時小女兒天天失眠，根本無心面對即將到來的升學考試。

梁妻說，自己在外人面前都滿堅強的，但總會有很多時候想到丈夫，不管是經過曾一起去過的地方，就連沒去過的地方，她也會想到自己再也沒辦法與丈夫分享了；梁妻悲痛表示，「我覺得我還滿獨立的，但是我真的很想念他。」

梁妻表示，後續她與親友辦了一場追思禮拜，約800人到場一同懷念丈夫，回想起當天狀況，她覺得是很溫馨、溫暖的追思會；當天有人幫綽號Bird的梁男做了小鳥樣式徽章，上面刻著Freedom like a bird字樣，而今天到庭旁聽親友們，也都帶著這個徽章，懷念帶給他們生命許多美好的梁男。

詰問尾聲時，公訴檢察官詢問梁妻，是否還有話想對丈夫說，她沉思片刻後說道：「我們會好好過下去，我們跟他的朋友會一直很想念他、一直很愛他。」

檢方調查，曾志新與梁男前因工作之事屢生摩擦、嫌隙，曾男因而於去年2月26日前往購買鍛造主廚刀，放在公司櫃子中；曾男見梁男於同年3月6日在公司內部群組刊登評論公司經營的文章，又知悉梁男將於7日離職，邀請梁男與盧姓人資長於7日下午在公司會議室內辦理交接離職事宜。

檢方表示，曾男於3月7日下午將主廚刀藏入所穿著背心左胸口袋後，前往會議室與梁男、盧男會面，3人商議是否撤回梁男文章事宜後，曾男假藉離開會議室行經梁男背後，持主廚刀自梁男背後朝頭、背、頸部，猛刺至少9刀；梁男送醫後，因左上肺葉穿刺傷及多處肌肉損傷大量出血，於同日宣告不治。