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狠殺人妻19刀身亡 小王嫌判無期太重…上訴喊「從頭到尾沒要殺她」

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

男子宿世新與蔡姓人妻舊情復燃，但他前年不滿對方再度提分手，拿折疊刀刺殺蔡女19刀致死，檢方依殺人罪嫌起訴，一審國民法官庭依殺人罪判處無期徒刑，褫奪公權終身。宿不服判決提上訴，台灣高等法院今開庭，宿否認自己有殺人犯意，供稱「我從頭到尾都沒有要殺她」。

宿開庭時表示，「我沒有故意要殺她」，他只是想要傷害蔡女才害對方身亡，「我從頭到尾都沒有要殺她」。律師則向法院表示，宿沒有殺人故意，只有傷害犯意，且一審認定宿沒辦法承受情緒壓力才犯案，敘述與鑑定報告不符，一審對於宿的生活狀況、品行、智識程度等僅條列資料而未評價，有違法之處，認為量刑過重。

律師另主張，宿在警詢、首次偵查做筆錄時，沒有律師在場辯護，恐有侵害被告受律師協助權，並聲請調閱士林地檢署偵查卷宗，釐清筆錄有無證據能力。

檢察官則反駁，一審已經調查明確，並論述清楚，宿的犯行是出於殺人故意，判決沒有違背經驗或論理法則，科刑也沒有逾越或濫用，認為宿上訴無理由，請求駁回上訴。

宿世新和蔡女多年前曾是男女朋友，1999年分手失聯多年，直到2022年7月10日才重新取得聯繫，蔡女雖結婚生子，仍再度與宿交往。未料，兩人交往一年餘後，蔡女再度提出分手，宿心生不滿，並多次傷害蔡女。

宿世新2024年11月25日上午9時許，帶著折疊刀前往蔡女的工作地點，並將人約出至路邊花台談話，兩人對話長達58分28秒。過程中，宿多次觸碰蔡女頭部、肩膀、手部，蔡女則拒絕親密接觸。

當蔡女欲離開現場時，宿世新立即起身衝向對方，抓住蔡女並從褲袋取出長約9公分的折疊刀猛刺19刀，造成蔡女胸、腹、背部多處致命傷，心臟、肝臟、肺臟均遭刺穿，送醫仍因出血性休克身亡。

宿世新見蔡女倒地不起，才持彈簧刀刺自己左胸，路人見狀上前幫忙，拿交通錐打掉宿拿的彈簧刀，並報警處理；宿飯後在一旁花圃坐下抽菸，最終被警方逮捕。士林地院國民法官庭一審判決無期徒刑。

男子宿世新。記者林孟潔／攝影
男子宿世新。記者林孟潔／攝影

殺人 台灣高等法院 婚外情

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