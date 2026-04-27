筆跡露餡！剽竊「英文試題」違反著作權法 他冒充業者撤告判4月

台積電洩密案今宣判，始作俑者前工程師陳力銘後來轉職的台灣東京威力，是檢方依違反國家安全法起訴的公司法人首例，合議庭認為，東京威力未善盡監督之責，任由受雇人涉犯共5個營業秘密法及國安法營業秘密域外使用罪，處罰金1.5億元，並宣告附條件緩刑，應於判決確定日起1年內，向台積電和公庫各支付1億元及5000萬元。

2026-04-27 14:43