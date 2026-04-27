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筆跡露餡！剽竊「英文試題」違反著作權法 他冒充業者撤告判4月
男子林晉逸剽竊「高點公司」的參考書，改作後於蝦皮賣場兜售，被控違反著作權法，審理期間，林涉嫌冒充告訴代理人名義提出撤回告訴狀，依行使偽造私文書罪起訴，台北地院審理，判林有期徒刑4月，得易科罰金12萬元。可上訴。
檢方調查，林於2022年間涉嫌抄襲高點公司出版的著作，經重製後以「國立台灣大學研究所英文歷屆試題解析」等名義在網路上以520元至580元不等價格販售。
高點公司人員上網瀏覽時，發現試題解析內容與公司出版的內容高度相仿，決定購買進行比對，果然發現相似度極高，事後對林提出違反著作權法等告訴，並要求民事賠償。
2024年10月30日宣判前，林竟偽造高點委任的李姓訴訟代理人名義，具狀向台北地院撤回告訴，承審法官發現筆跡不同，經比對後確認為林偽造文書，函請台北地檢署偵辦。
至於違反著作權法案部分，林一審被判有期徒刑6月，得易科罰金18萬元，民事部份判須賠償高點公司36萬1350元。
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