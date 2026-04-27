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違規迴轉對撞超速直行車「後座妻子喪命」 嘉義8旬翁、18歲女騎士均被訴

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣86歲江姓老翁於去年10月20日傍晚騎機車載妻子行經大林鎮嘉99線公路欲違規迴轉時，遭超速行駛的18歲彭姓女子機車撞擊，造成江妻傷重不治。檢察官表示，江翁與彭女分別為肇事主、次因，嘉義地檢署於偵查終結，2人均依過失致死罪嫌提起公訴。

去年10月20日6時10分許，86歲江翁騎機車搭載黃姓妻子，沿嘉義縣大林鎮三村里嘉 99線公路由西往東行駛。行經2.986公里處時，江翁在夜間且畫有分向限制線的路段，未顯示左轉燈號也未暫停看清來車，便貿然向左迴轉欲前往對面路外時，恰巧18歲彭女騎乘機車自對向車道直行，雖然路段速限為50公里，但彭女以時速約81公里超速行駛，因煞閃不及直接撞上江翁機車。

強大撞擊力導致雙方人車倒地，江翁全身多處骨折、出血性休克及氣胸。後座的妻子傷勢嚴重，受有頭部外傷、蜘蛛膜下腔出血及右腿開放性骨折，經送往大林慈濟醫院急救後，仍因嚴重創傷及併發症宣告不治。

公路局嘉義區監理所及鑑定覆議會鑑定結果顯示，江翁在夜間行經畫有分向限制線路段違規迴轉且未打燈，為本次事故的肇事主因；彭女則是超速行駛導致遇狀況反應不及，為肇事次因。

嘉義地檢署檢察官審酌各項證據後，認為江翁犯下刑法過失致死罪嫌。彭女則因一行為致1人死亡、1人受傷，觸犯過失致死及過失傷害罪嫌，請法院從一重以過失致死罪處斷。

由於江翁與彭女在肇事後，警方前往醫院處理時均主動承認為肇事人，檢方建請法院依刑法自首規定減輕其刑。

機車示意圖。圖／Ingimage
機車示意圖。圖／Ingimage

過失致死 嘉義 車禍 機車騎士

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