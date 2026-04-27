沈慶京想在「全台灣」活動夢碎...一審不准他提抗告遲到 二審駁回確定

威京集團主席沈慶京被控在京華城容積率案中，以政治獻金為包裝行賄時任台北市長柯文哲，一審被重判10年，法院裁定加保3000萬元。沈以經營公司事業為由，聲請將科技監控行動範圍由台北市變更為台灣本島，一審裁定駁回，沈提抗告又因逾時效而被台灣高等法院駁回確定。

沈慶京去年7月被一審裁定1.8億元交保，並限制住居、出境、出海，及配戴電子腳環及個案手機拍照科技監控，限制他僅能在台北市活動，若要前往新北市三芝區祭拜父母，必須另行向法院聲請。沈被判決10年後，一審法院也裁定他加保3000萬元。

沈慶京今年3月20日被裁定延長三線、科技監控8個月，他另行聲請變更科技設備監控範圍至台灣本島，並認為本案涉案情節較多、較重的同案被告都已經解除限制住居，若再繼續對他限制於台北市活動，有違平等原則，他歷來都有按時出庭，絕無棄保潛逃的可能。

法院認為，沈慶京有逃亡之虞的羈押原因未消滅，且沒有新事由足以變更先前裁定的活動範圍，且沈為謀巡視公司事業、祭祀父母友人，已經數次聲請至台北市以外的範圍，法院也裁定准許，並沒有限制過度而裁定駁回。

沈慶京提抗告，高院指出一審於3月24日裁定駁回，依法應在10天內、也就是4月2日前提抗告，但沈卻在4月7日才遞狀給法院提抗告，超過法定時間，因此駁回抗告確定。