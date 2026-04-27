討錢還要媽買早餐不成...逆子環抱重摔母親致死 最終判關17年5月定讞

嘉義市男子莊文宗前年向母親討錢、要求母親買早餐不成，憤而從後方環抱母親摔至地面，送醫急救10天仍宣告不治，一、二審均依傷害直系血親尊親屬致死罪判17年5月徒刑，最高法院駁回上訴而定讞。

莊文宗為家中次子，平時和父親、母親和胞兄同住在嘉義市，他2024年11月28日凌晨和母親發生爭執，先徒手攻擊母親頭部多下，再追逐母親至屋外，從後方環抱母親使雙腳離地後，再重摔至地面，莊母當場倒地不起，莊則返回住處，直到民眾路過發現才報警。

莊母送醫後仍因頭部外傷導致中樞神經損傷併發肺炎而死亡，親友無法諒解盼法院重判。莊否認犯行，嘉義地院國民法官庭一審認為莊案發前就有多次家暴母親的紀錄，莊母雖與兒子感情疏離，仍會為他購買物資、還債，但莊仍多次攻擊、辱罵母親、當成工具人，審酌一切情狀判決莊17年5月徒刑。

莊上訴主張，一審沒有全面審酌他長期以來在家庭關係中的失落與不睦，以及因沉迷賭博致生活困頓，進而與母親產生金錢糾紛及情緒衝突，導致情緒失控而犯案，且他犯後雖未坦承所有犯行，仍承認有抱摔行為，並非全然無悔意。

台南高分院二審指出，一審已經考量莊犯罪惡行重大，且手段是直接攻擊頭部，事後未加以理會倒地不起的母親，逕自離開現場，犯罪情狀無值得憫恕之處，不應減刑，一審量刑並無違法不當，維持一審判決。

案件上訴，最高法院認為判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。