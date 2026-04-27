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影／國安法首例 台積電洩密案 4內鬼工程師遭判2到10年
台積電4名前工程師陳力銘、吳秉駿、戈一平、陳韋傑，因涉嫌竊取、外流台積電核心營業秘密遭檢方起訴並求處重刑，智慧財產法院今天依違反國家安全法國家核心關鍵技術營業秘密域外使用罪、營業秘密法竊取營業秘密及刑法妨害電腦使用等罪，各判決4人10年、3年、2年、6年。
陳力銘離開台積電後任職的東京威力科創台灣分公司，後來也遭檢方追加起訴，成為國安法起訴法人公司首例，先後求處1.2億及2500萬元罰金，合議庭今判決東京威力罰金1.5億元。緩刑3年；並給付台積電1億元、國庫5000萬元，東京威力行銷主管盧怡尹，因涉嫌指使陳立銘刪除上傳的台積電機密檔案，被依刑法湮滅刑事證據罪判刑10月，緩刑3年。
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