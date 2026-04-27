台積電洩密案主嫌陳力銘犯5罪 東京威力達成和解獲原諒

台積電洩密案今宣判，始作俑者前工程師陳力銘違反國家安全法國家核心關鍵技術營業秘密域外使用罪、營業秘密法竊取營業秘密罪共5罪，判刑10年，相較檢方原求刑14年為輕。智慧財產及商業法院庭長張銘晃指出，主要原因在於陳男不僅認罪並供出共犯陳韋傑，且東京威力已與台積電和解，由台積電表明願意原諒，因此獲得輕判。

判決指出，陳力銘於2023年8月至2025年6月間，分別在台積電新竹廠區會議室、新竹市某居酒屋、共犯工程師吳秉駿住處、戈一平住處、台積電台南封裝測試廠內，以其餘在職的涉案工程師公務筆電，開啟機密檔案供陳男翻拍，或翻拍後傳給陳男。

陳力銘到案後，主動向檢方供出陳韋傑涉案部分，並使檢方順利查獲，此部分符合國安法免除其刑之規定，故判決免刑；其餘4次犯行則於偵審中均自白，符合國安法減刑事由。

合議庭認定，陳力銘僅為求個人工作表現而犯案，雖造成台積電營業秘密可能外流，危及產業國際競爭力與國家經濟安全，但事後台積電已具狀表明，東京威力屬其半導體製造設備供應商，並非其競爭對手，其次陳力銘蒐集的營業秘密，均未洩漏與台灣東京威力及其母公司日商東京威力科創株式會社以外之第三方，因此台積電願接受其道歉並原諒。

張銘晃證實，東京威力就全案確實已與台積電達成和解，但具體和解內容及條件，因試射雙方營業機密，故智慧法院不便對此說明。

台積電洩密案今宣判，始作俑者前工程師陳力銘遭輕判10年，宣判後還押。記者許正宏／攝影